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Спортсмен из Абхазии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

© Fotolia/ Dmitry Vereshchagin
В мире
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Чемпионат мира по пауэрлифтингу, который проходит в Москве с 24 по 29 октября собрал около 2 000 спортсменов из 31 страны.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии Саид Лордкипанидзе занял первое место на Чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве в четверг 26 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Абхазии Максим Быков.

"Саид Лордкипанидзе стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в в весовой категории до 75 килограммов. Это очень перспективный спортсмен, который проявил себя еще на турнирах в Абхазии", — отметил Быков. 

Саид Лордкипанидзе – обладатель кубка Европы по пауэрлифтингу. Трехкратный чемпион Абхазии по пауэрлифтингу, мастер спорта по пауэрлифтингу в двух весовых категориях. Тренер спортсмена – Черкезия Алексей.

Саид Лордкипанидзе стал чемпионом мира по пауэрлифтингу до 75 кг
© Фото: Госкомспорт РА
Саид Лордкипанидзе стал чемпионом мира по пауэрлифтингу до 75 кг

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в Москве с 24 по 29 октября. В чемпионате принимают участие около 2 000 спортсменов из 31 страны.

Пауэрлифтинг  — силовой вид спорта, его также называют силовым троеборьем: жим штанги, становая тяга и приседания со штангой. 




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