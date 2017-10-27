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Помидоры в гипермаркете

Помидоры из Турции вновь появятся на российских рынках

© Sputnik. Константин Чалабов
В мире
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В начале лета правительство РФ сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Российская Федерация официально разрешила ввоз помидоров из Турции. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Архивное фото товаров из Турции
© Sputnik. Саид Царнаев
Россия сняла ограничения на ввоз продуктов из Турции

Документ вносит в перечень сельхозпродукции, запрещенной к ввозу из Турции, изменения, согласно которым турецкие томаты можно будет ввозить в объеме, определяемом Минсельхозом.

Постановление вступает в силу с 1 ноября. Поставки могут начаться в течение недели после снятия запрета, считает глава Плодоовощного союза Сергей Королев.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, поставки турецких томатов не нанесут ущерб российским производителям, поскольку объем их будет минимальным.

"Это всего чуть более одного процента от общего нашего рынка. Может быть, два процента с учетом поставок через другие страны, которые идут нелегальным образом", — сказал он, добавив, что турецкие производители предпримут необходимые меры по закрытию нелегальных каналов.

При этом Дворкович отметил, что Анкара просила расширить список предприятий-поставщиков в рамках предусмотренного объема в 50 тысяч тонн. В Россельхознадзоре заявили, что готовы проработать этот вопрос.





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