Робот Sophia получила гражданство Саудовской Аравии

Впервые гражданство получил механизм, робот по имени София, который умеет распознавать и выражать эмоции, говорить, видеть, двигаться и думать самостоятельно.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Гуманоид по имени София стала первым в мире роботом, которому было предоставлено гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Гражданство роботу, созданному гонконгской фирмой Hanson Robotics, предоставила Саудовская Аравия. София была представлена в ходе сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Ведущий мероприятия обратился непосредственно к роботу и сказал о том, что теперь он первый робот, кому было предоставлено гражданство.

В ответ София выразила благодарность властям королевства, отметив, что это большая честь для нее — стать первой среди роботов, у кого есть паспорт Саудовской Аравии.

София представляет собой комплекс различных технологий на различных уровнях: покрывает Софию подобие кожи, сделанной из комбинации синтетических и органических материалов, имитирующих человеческую кожу, она объединяет в себе разработки в сфере блокчейна, может собирать и обрабатывать видео, обучать детей.

В настоящее время выпущено 13 копий Софий, в ближайшее время планируется начать массовое производство роботов-гуманоидов.



