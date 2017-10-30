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Журналистка Гордон планирует участвовать в президентских выборах в РФ

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
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Эксперты предполагают, что Екатерина Гордон сможет набрать менее двух процентов голосов избирателей.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Журналистка и правозащитник Екатерина Гордон собирается баллотироваться в президенты России в 2018 году, сообщает РИА Новости

"Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте "Катя Гордон".

В своей программе журналистка намерена сделать акцент на права женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Телеведущая Ксения Собчак
© Sputnik. Екатерина Чеснокова
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"Я не голосовала никогда и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны", — отметила Гордон.

Как отметил в беседе с РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, Гордон может набрать менее двух процентов голосов избирателей и не станет серьезным соперником для других кандидатов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует уже в декабре. О планах баллотироваться заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. Также в голосовании намерена принять участие телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".




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