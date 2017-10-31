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Глава правительства Каталонии К.Пучдемон выступил с заявлением

Пучдемон отправился в Бельгию, но не обещал вернуться

© Sputnik. Джорди Бойшареу
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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (60)
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Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отправился в Бельгию вместе с четырьмя бывшими советниками.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Ряд испанских СМИ ранее в понедельник сообщил, что Пучдемон уже находится в Брюсселе. В иммиграционной службе Бельгии эту информацию назвали слухами.

Люди смотрят трансляцию заседания Каталонского регионального парламента во время митинга за независимость в Барселоне
© REUTERS/ Ivan Alvarado
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После появившихся в СМИ сообщениях о том, что Пучдемон уехал в Бельгию, бывший депутат коалиции JxSi ("Вместе за "да") и певец Луис Льяк, чья песня "Столб" стала одним их главных символом сторонников независимости, назвал Пучдемона "президентом Республики в изгнании".

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен накануне не исключил возможность предоставления страной политического убежища отстраненному от должности главы правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. "Решение должен будет принимать судья, пройдет процедура предоставления убежища. Если он получит убежище, его будет трудно экстрадировать в Испанию. Закон препятствует этому", — сказал в эфире фламандского телеканала VRT Франкен, представляющий правую партию "Новый фламандский альянс" (N-VA).

Люди размахивают испанскими флагами во время митинга за единство в Барселоне 29 октября 2017 год
© AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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После этого премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей, сообщил РИА Новости.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (60)



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