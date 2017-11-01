Обвал цен: Samsung Galaxy S8 подешевел на 35%

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Цены на смартфоны южнокорейского производителя Samsung — Galaxy S8 — резко упали в России, сообщает ПРАЙМ со ссылкой информпортал AKKet.

Сейчас российские покупатели могут приобрести вышедший в марте текущего года смартфон по цене около 35 тысяч рублей, тогда как на старте продаж цена была около 55 тысяч рублей. Таким образом, падение составляет около 35%.

Такое рекордное падение в цене эксперты связают с низким спросом на эту конкретную модель.

Специалисты добавляют, что это не предельное падение цен на Galaxy S8 и скоро купить этот гаджет можно будет еще выгоднее.