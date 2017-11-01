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Бытовое насилие

ЮНИСЕФ опубликовал доклад о насилии в жизни детей и подростков

Public Domain
В мире
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В докладе ЮНИСЕФ, опубликованном 1 ноября, приводятся актуальные данные по жертвам насилия среди детей и подростков, в том числе за последний год.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. По данным доклада детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) около 15 миллионов девушек во всем мире в возрасте от 15 до 19 лет когда-либо становились объектами сексуального насилия, сообщает РИА Новости.

"По всему миру 15 миллионов девушек в возрасте от 15 до 19 лет подверглись принудительным сексуальным контактам, девять миллионов стали жертвами (сексуального насилия) за последний год", — говорится в докладе "Знакомое лицо: насилие в жизни детей и подростков".

Сцена домашнего насилия
© Fotolia/ Sdecoret
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По данным исследования, проведенного в 28 странах мира, девять из десяти девушек, подвергшихся сексуальному насилию, стали жертвами действий знакомых или близких людей.

"Насилие в отношении детей не знает границ", — комментирует результаты доклада директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.

Доклад, опубликованный 1 ноября, предоставляет актуальные данные, посвященные четырем формам насилия в отношении детей и подростков: домашнее насилие в раннем детстве, насилие в школе, насильственная смерть и сексуальное насилие среди подростков.




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