Гигантская планета поставила под сомнение теорию формирования планет

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Международная группа астрономов под руководством специалистов из Университета Уорвика обнаружила гигантскую планету, сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Газовый гигант под названием NGTS-1b достигает размеров Юпитера и находится в созвездии Голубь в 600 световых годах от Земли. Его масса на 20% меньше массы Юпитера. Температура на поверхности достигает 530°C, или 800 К. Отмечается, что год на планете длится 2,6 дня, а расстояние до солнца равняется 3% расстояния между Землей и Солнцем.

По подсчетам ученых, это планета лишь вдвое меньше солнца, вокруг которого она вращается. Это делает газового гиганта самой большой известной планетой во Вселенной по этому параметру.

Существование NGTS-1b опровергает теории образования планет, согласно которым относительно небольшие звезды образовывают вокруг себя твердые небесные тела, но не газовых гигантов, для формирования которых светила не могут собрать достаточно материала.

"Открытие NGTS-1b было для нас полным сюрпризом — мы не думали найти такую крупную планету у такой небольшой звезды. Это ставит под сомнение то, что мы знаем о формировании планет", — заявил доктор Даниэль Байлисс, ведущий автор исследования.