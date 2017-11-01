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Центральный банк России

ЦБ РФ сможет следить за динамикой экономической активности в стране

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
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Экономисты ряда зарубежных центральных банков уже пользуются аналитическими показателями, основанными на анализе Big Data, которые помогают обрабатывать большие массивы данных и оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в реальном времени.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Банк России разработал методику, индикаторы которой будут отражать динамику экономической активности в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ЦБ.

"В качестве исходных данных используются новостные статьи, взятые из интернет-ресурсов", — поясняется в докладе. Анализ новостных статей производится методами текстового анализа и машинного обучения, которые разработаны сравнительно недавно, однако довольно быстро получили широкое распространение в научных работах, в том числе экономических, указали в ЦБ.

"Это связано с тем, что новости являются не только основным источником информации, с их помощью можно также узнавать настроения журналистов и опрошенных респондентов относительно текущей ситуации и преобразовывать их в количественные данные", — объясняет Банк России.

Как отмечают в ЦБ, уже сегодня многие экономисты разрабатывают аналитические показатели, основанные на анализе Big Data, это направление уже активно развивается в ряде зарубежных центральных банков.

"Сфера их применения весьма многообразна. Она включает в себя как прогнозирование экономики, так и ее анализ в реальном времени. Востребованность таких показателей обусловлена необходимостью получения максимально оперативной и полной информации для принятия решений в условиях быстро меняющейся ситуации в современной экономике", — говорится в сообщении.

Построенный специалистами ЦБ новостной индикатор показал хорошие опережающие свойства, позволяя оперативно оценивать текущую ситуацию в экономике до публикации официальной статистики. Результаты работы послужат важной отправной точкой для дальнейшего развития аналитических показателей с использованием Big Data, сообщили в Банке России.




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