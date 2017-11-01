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Симоньян обошла Клинтон в рейтинге Forbes

© Sputnik. Сергей Пятаков
В мире
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Forbes подвел рейтинге самых влиятельных женщин мира.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes сообщает РИА Новости.

Также в список вошла председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФГР и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мей, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft. Клинтон оказалась на 65-м месте.

Симоньян, впервые вошедшая в этот рейтинг, стала 52-й.

"Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиа кругах", — пишет Forbes.

Монеты.
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Включив Симоньян в список самых влиятельных женщин мира, журнал отметил возросшее влияние телеканала, который в последнее время подвергается нападкам со стороны американских властей. США обвиняют RT в пропаганде с целью "повлиять на американские выборы", но не приводят каких-либо доказательств. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

В 2005 году Маргарита Симоньян в 25 лет стала главным редактором англоязычного новостного телеканала Russia Today (так раньше назывался RT). Позже телеканал запустил вещание на арабском и испанском языках, а также информационные сайты на шести языках. За время своего существования RT получил множество международных наград, лицами телеканала стали основать Wikileaks Джулиан Ассанж и легенда американской журналистики Ларри Кинг.




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