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Facebook и Twitter узнали о "российской активности" еще в 2015 году

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
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Однако наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. О "российской активности" на своих платформах представители Facebook и Twitter, по их уверению, узнали еще в 2015 году, сообщает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по разведке сената конгресса США, представителям компаниям задали вопрос, когда они узнали о российской активности на своих платформах: во время или до президентских выборов в США в 2016 году.

"Мы узнали о деятельности, исходящей от правительственных институтов РФ на наших платформах, до выборов и во время выборов, и мы связывались с правоохранительными органами на этот счёт. Мы видели подобную активность в начале 2015 года", — сообщил главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч.

В свою очередь, и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт сообщил, что их компания "также наблюдала активность на платформах в 2015 году".

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

 




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