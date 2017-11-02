В Турции задумались об отмене системы "все включено" на курортах

Благодаря удобной системе обслуживания туристы предпочитают постоянно находиться в отеле, а не осматривать достопримечательности или знакомиться с культурной жизнью страны

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Турция может отказаться от системы "все включено" в отелях. С таким предложением выступил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на турецкое издание Sözcü.

По словам Паландокена, туристам нравится подобная система обслуживания, потому что она выгодна им экономически. Стараясь не пропускать завтрак, обед и ужин, они не покидают отели, не ездят на экскурсии и не знакомятся с культурным наследием страны.

Также большие убытки в туристических зонах несет малый бизнес, потому что туристы практически не выходят в город.

"Если мы ликвидируем систему "все включено", туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и способствовать глобальным национальным целям", — заявил Паландокен.

Также он отметил, что для привлечения туристов к осмотру достопримечательностей и посещению культурных мест Турции нужно снабжать их огромным количеством информационных брошюр.

Впервые система "все включено" появилась в турецких отелях в первой половине 90-х годов и сразу же распространилась на всех курортах страны. До 2023 года Турция рассчитывает войти в пятерку лучших туристических направлений в мире, но с наличием системы "все включено" у них это вряд ли получится.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в своем комментарии для РИА Новости сказала, что если Турция откажется от системы "все включено", то значительно потеряет в спросе из России.