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Майкл Фэллон, архивное фото

Министр обороны Британии ушел с поста из-за "неподобающего поведения"

© AP Photo. Sergei Chuzavkov
В мире
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Глава оборонного ведомства Майкл Фэллон рассказал, что в прошлом допустил вольность по отношению к женщине; такое поведение не соответствует стандартам вооруженных сил, заявил министр

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, сообщает РИА Новости

Фэллон сообщил, что вел себя неподобающе в прошлом, и такое поведение не соответствует высоким стандартам, ожидаемых от руководства вооруженных сил.

"Мы ожидаем очень высоких стандартов от вооруженных сил. И в прошлом мое поведение оказалось ниже этих стандартов. Я думаю, что продолжать службу в должности министра обороны было бы неправильно", — сказал он.

Ранее радиоведущая Джулия Хартли-Брюер рассказала, не называя конкретных имен, о случае, произошедшем с ней более десяти лет назад. Во время ужина на конференции Консервативной партии некий мужчина пытался положить руку на колено журналистки, после чего она пригрозила ударить настойчивого ухажера по лицу. Британское издание Sun быстро выяснило, что этим человеком оказался Фэллон.

Экс-министр признал вольность в отношении Хартли-Брюер, но сказал, что уже извинился за неприятный инцидент.

По его словам, сейчас уже неприемлемо то, что могло сойти с рук 10-15 лет назад. Фэллон заявил, что необходимо рассматривать жалобы работающих в парламенте женщин, которые жалуются на домогательства. Однако, по мнению бывшего министра, многие обвинения, "очевидно, ложны".




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