Во Франции одобрили референдум по самоопределению Новой Каледонии

Референдумом по самоопределению должен закончиться процесс деколонизации архипелага Новая Каледония, который начался еще в 1998 году.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Французское правительство пришло к соглашению по вопросу референдума по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала BFMTV, сообщает РИА Новости.

Проведение всенародного опроса о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата плебисцита еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.