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Президент Франции Ф. Олланд и избранный президент Франции Э. Макрон на церемонии празднования 72-ой годовщины Победы

Во Франции одобрили референдум по самоопределению Новой Каледонии

© Sputnik. Ирина Калашникова
В мире
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Референдумом по самоопределению должен закончиться процесс деколонизации архипелага Новая Каледония, который начался еще в 1998 году.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Французское правительство пришло к соглашению по вопросу референдума по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала BFMTV, сообщает РИА Новости.

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Проведение всенародного опроса о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата плебисцита еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.

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