Резиновые соски для малышей: больше вреда или пользы

Многие мамы дают своим малышам резиновые соски - ребенок увлекается, а значит молчит и никого не беспокоит, но педиатры уверены, что от сосок младенцам только вред и никакой пользы.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Детские соски помогают сформировать сосательный рефлекс у недоношенных младенцев, но у нормальных детей они могут стать причиной возникновения проблем. Об этом Sputnik Азербайджан сказала педиатр Гюнай Расулова, комментируя вопрос о пользе и вреде резиновых сосок для грудных детей.

В октябре министерство здравоохранения и UNICEF совместно провели Неделю грудного вскармливания. Одна из проблем, которую поднимали специалисты в ходе недели, – это вред, который наносит ребенку частое использование резиновых сосок.

По словам Расуловой, соски помогают недоношенным детям научиться сосать, чтобы ребенок мог есть искусственные смеси из бутылочки. Однако некоторые матери дают соски нормальным детям, просто потому что им самим так удобно, но делать так неправильно. Педиатр предупреждает, что соски мешают правильному формированию прикуса, и в то же время у детей, которые часто сосут соску, наблюдается задержка в развитии речи.

Резиновые соски также вредны с гигиенической точки зрения: "Дети часто поднимают упавшую на пол соску и сразу суют ее в рот, тем самым растет риск заражения болезнетворными бактериями. В частности, у таких детей наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта". Она также добавила, что если соску долго не менять, у детей постарше зубы начинают портиться раньше времени.

Педиатр Вагиф Гараев также выступает против использования сосок. Если ребенок пьет материнское молоко, то для разработки челюсти материнская грудь – идеальное средство, уверен врач.

"Ребенок сосет грудь и засыпает. И тогда родители суют ему в рот соску, и ребенок во сне продолжает сосать. Его челюсть устает и уже при следующем кормлении он не может сосать грудь. В результате ребенок остается голодным, а значит — беспокойным", — говорит педиатр.

При сосании, продолжает он, у ребенка выделяется желудочный сок, что вызывает у него чувство дискомфорта. "Одним словом, ни одна соска не сможет заменить материнскую грудь… Я не воспринимаю соску ни с медицинской, ни с морально-психологической точки зрения", — сказал Гараев.

Детский психолог Айнур Буньядова считает, что ребенок может сосать соску до двух лет. Но если соску продолжают использовать дети старше двух лет, это говорит о наличии у них психологических проблем. Такие дети крепко держат соску и продолжают ее сосать часами. "Мы советуем матерям таких детей уделять ребенку больше времени и внимания, не давать ему соску ради собственного удобства. Ребенок требует внимания и заботы", — заключила психолог.