Ученые выяснили, как дружба сказывается на старении мозга

Эксперимент провели на пожилых людях в возрасте от 80 до 96 лет с разными показателями мозговой деятельности.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что дружба и доброжелательные отношения с людьми существенно снижает темпы старения мозга, сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили, как работает память у пенсионеров, у которых много друзей, и у менее общительных пожилых людей.

В эксперименте участвовал 31 человек в возрасте от 80 до 96 лет с выдающимися когнитивными способностями и 19 их сверстников со среднестатистическими показателями мозговой деятельности. Ученые просили добровольцев запомнить и назвать 15 показанных им объектов. В результате исследования выяснилось, что участники первой группы намного лучше справились с этой задачей.

После этого все испытуемые должны были заполнить анкету. В частности, они отвечали на вопросы о своих социальных связях, об отношении к самим себе и окружающему миру, о целях в жизни.

Ученые выявили закономерность: чем больше друзей было у тестируемого и чем теплее было их общение, тем лучше доброволец справлялся с заданием. При этом исследователи отметили, что ясность ума зависит от нескольких факторов сразу: здоровый образ жизни, питание, сфера деятельности, уровень социального взаимодействия с другими людьми и отношение к самому себе.