В лечении гепатита С наметился серьезный прорыв

Ежегодно в Абхазии в Республиканском Центре по борьбе со СПИД обследуется от 6 до 8 тысяч людей. Гепатит В выявляется у 300-350 человек, гепатит С у 400-450 человек.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Об этом было сообщено на саммите ВОЗ в Сан-Паоло. Также сообщается, что 12-недельный курс лечения гепатита С новым препаратом будет стоить приблизительно 50 долларов США. Результаты лечения около тысячи пациентов показали высокую эффективность лекарства, сообщает Sputnik Эстония.

По словам эксперта, испытания подтвердили, что это лекарство – дженерик, или аналог, так же эффективен, как и брендовые препараты.

"На сегодняшний день гепатитом С во всем мире заражены 70 миллионов человек. Для того, чтобы обеспечить их этим лекарством стоимостью в 50 долларов, потребуется примерно 3,5 миллиарда долларов. А это – менее одного процента общемирового бюджета на цели здравоохранения", —заявил эксперт по фармакологии Ливерпульского Университета Эндрю Хилл.

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия исполняющая обязанности заведующей лабораторией Республиканского Центра по борьбе со СПИД Саида Палба летом этого года сказала, что болеющих гепатитом в Абхазии с каждым годом становится меньше.

"Ежегодно в нашем Центре мы обследуем от 6 до 8 тысяч людей. Гепатит В выявляется у 300-350 человек, гепатит С у 400-450 человек. Категория людей самая разная, их возраст от 20 до 50 лет. Я привожу свою статистику. За последние годы из числа обследованных количество болеющих гепатитом упало с 12 процентов до 5 процентов", — отметила Палба.

На саммите в Бразилии представители ВОЗ напомнили о цели полностью искоренить гепатит С к 2030 году. Пока успешно продвигаются по этому пути лишь семь государств — Австралия, Бразилия, Грузия, Германия, Египет, Исландия, Нидерланды, Катар и Япония.