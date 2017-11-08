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Здание Верховной Рады в Киеве

Украина готовится разорвать дипломатические отношения с Россией

© Sputnik. Andrey Stenin
В мире
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Рада рассмотрит соответствующий закон 16 ноября.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Официальный разрыв дипломатических отношений может состояться после принятия закона о реинтеграции Донбасса, пишет газета "Коммерсант".

Соответствующую поправку внес в законопроект депутат Верховной Рады от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник. По данным источников издания, большинство парламентариев намерены поддержать документ. Затем указ о разрыве дипломатических отношений должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Рабочий на газокомпрессорной станции в Полтавской области Украины
AP Photo/Sergei Chuzavkov
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Как отмечает газета, подобный поворот событий не входил в планы главы государства — закон о реинтеграции Донбасса, который Рада должна принять во втором чтении, Вашингтон намеревался представить Москве как свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева.

С введением в силу указа российские дипломатические учреждения на Украине и украинские в России будут закрыты. В случае принятия закона Киев может обратиться к Минску или Берну с тем, чтобы Белоруссия или Швейцария представляли интересы Украины в России.

Поправку Винника рассмотрит сегодня комитет Рады по национальной безопасности и обороне.




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