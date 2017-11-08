Эксперт: разрыв Киевом дипотношений с РФ - первый шаг к признанию ЛНР и ДНР

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который украинская Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Возможный разрыв Украиной дипотношений с РФ в перспективе может поставить вопрос о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

В беседе с РИА Новости Безпалько высказал мнение о том, что за разрывом дипломатических отношений "встанет вопрос о большом договоре о дружбе и партнерстве от 1997 года, который де-факто пока действует".

"Прежде всего, большой договор от 1997 года обеспечивал неприкосновенность границ Украины. Если, скажем, Украина выйдет из него, то тогда Россия вполне может поставить вопрос о признании ЛНР и ДНР — так же, как она в свое время признала Южную Осетию и Абхазию", — считает эксперт.

Он также отметил, что прежде всего, логически правильным было бы признать ЛНР и ДНР в этой ситуации.

© Sputnik. Andrey Stenin Украина готовится разорвать дипломатические отношения с Россией

По словам Безпалько, разрыв дипломатических отношений по инициативе Киева вполне реален.

"Я думаю, что это вполне возможно и что, скорее всего, это произойдет. Может быть, не прямо сейчас, конечно, может, позже. Дело в том, что большинство радикальных законов, которые на Украине планируются, они не отменяются, как правило, а откладываются. Конечно, эти законы не на пользу Украине. Ей, как и любой стране на постсоветском пространстве, была бы очень полезна интеграция с Россией и другими странами бывшего СССР: все они объединены хозяйственными, экономическими, культурными и иными связями. И разрыв этих связей, особенно резкий, очень негативно отражается на политической, экономической и культурной жизни, прежде всего — внутри самой Украины", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в перспективе разрыв дипломатических отношений может отразиться не только на большом договоре, но и на множестве других соглашений.

"Очевидно, следует ожидать разрыва многих — сотен и даже тысяч — договоренностей, которые были заключены в рамках всех интеграционных процессов, которые пытались создавать на постсоветском пространстве. Их очень много. Очевидно, Украина будет их разрывать", — считает Безпалько.

При этом, отметил он, "Украина будет нести убытки, но главной целью является нанести какой-либо ущерб Российской Федерации".

В то же время эксперт не исключил, что даже в случае разрыва дипломатических отношений какой-то диалог с Украиной, например — в минском и нормандском форматах, может быть продолжен.

"Теоретически он возможен. Возможно в принципе вести переговоры дальше. Мы же с Грузией ведем переговоры", — сказал Безпалько.