Инал Ардзинба: нужен план по развитию абхазского языка и культуры

В МГИМО прошла встреча абхазских студентов с начальником департамента Управления президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Иналом Ардзинба.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Для сохранения абхазского языка необходимо проработать конкретный план действий, который будет учитывать развитие новых технологий, заявил на встрече в МГИМО Инал Ардзинба, начальник департамента Управления президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

"Через десятилетия мы можем столкнуться с угрозой исчезновения языка — это серьезная проблема. Считаю, что молодежь должна быть максимально вовлечена в решение проблемы сохранения абхазской идентичности. Необходимо использовать технологии, которые нам открывает 21 век. К примеру, скоро будет представлено первое электронное приложение для смартфонов с русско-абхазским переводчиком", — сказал он.

Чиновник также подчеркнул важность сохранения абхазской национальной культуры "Апсуара".

© Фото: Послы доброй воли Инал Ардзинба поддержал социальные проекты молодежи Абхазии

"Это уникальная модель поведения, моральный код, который предполагает уважение к старшим, к семье, к гостю и многое другое. Народ, который имеет сильную культуру будет более уверенно преодолевать препятствия. И ответы на вопросы будущего необходимо искать в собственной культуре. Тогда оно – будущее, не кажется таким уж неопределенным", — уверен Ардзинба.

Он также пригласил студентов МГИМО поучаствовать в работе благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое оказывает гуманитарную поддержку населению и реализует проекты по защите абхазского языка.

В заключение Ардзинба перешел на абхазский язык и призвал студентов чаще общаться на родном языке.

© Фото: В МГИМО прошла встреча абхазских студентов с начальником департамента Управления Президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Иналом Ардзинба

На встрече в МГИМО обсуждались вопросы сохранения абхазской культуры и популяризации абхазского языка. В ней принял участие начальник международного управления МГИМО Егор Андреев, а также представители абхазской диаспоры России.