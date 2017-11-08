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Инал Ардзинба

Инал Ардзинба: нужен план по развитию абхазского языка и культуры

© Фото: предоставлено Николаем Калмыковым
В мире
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В МГИМО прошла встреча абхазских студентов с начальником департамента Управления президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Иналом Ардзинба.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Для сохранения абхазского языка необходимо проработать конкретный план действий, который будет учитывать развитие новых технологий, заявил на встрече в МГИМО Инал Ардзинба, начальник департамента Управления президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. 

"Через десятилетия мы можем столкнуться с угрозой исчезновения языка — это серьезная проблема. Считаю, что молодежь должна быть максимально вовлечена в решение проблемы сохранения абхазской идентичности. Необходимо использовать технологии, которые нам открывает 21 век. К примеру, скоро будет представлено первое электронное приложение для смартфонов с русско-абхазским переводчиком", — сказал он. 

Чиновник также подчеркнул важность сохранения абхазской национальной культуры "Апсуара". 

Встреча Инала Ардзинба с молодежью
© Фото: Послы доброй воли
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"Это уникальная модель поведения, моральный код, который предполагает уважение к старшим, к семье, к гостю и многое другое. Народ, который имеет сильную культуру будет более уверенно преодолевать препятствия. И ответы на вопросы будущего необходимо искать в собственной культуре. Тогда оно – будущее, не кажется таким уж неопределенным", — уверен Ардзинба. 

Он также пригласил студентов МГИМО поучаствовать в работе благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое оказывает гуманитарную поддержку населению и реализует проекты по защите абхазского языка. 

В заключение Ардзинба перешел на абхазский язык и призвал студентов чаще общаться на родном языке. 

В МГИМО прошла встреча абхазских студентов с начальником департамента Управления Президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Иналом Ардзинба
© Фото:
В МГИМО прошла встреча абхазских студентов с начальником департамента Управления Президента России по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Иналом Ардзинба

На встрече в МГИМО обсуждались вопросы сохранения абхазской культуры и популяризации абхазского языка. В ней принял участие начальник международного управления МГИМО Егор Андреев, а также представители абхазской диаспоры России.




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