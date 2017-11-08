Неизвестные осквернили могилы на старообрядческом кладбище в Сочи

Власти Сочи окажут людям посильную помощь в восстановлении памятников и надгробий.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Неизвестные осквернили 11 могил на старообрядческом кладбище в центре Олимпийского парка Сочи, рассказал РИА Новости представитель местной религиозной организации "Община древнеправославной церкви" Дмитрий Дрофичев.

По его словам, вандалы повредили надгробия в ночь на среду.

"Пострадали 11 могил. Перевернули надгробия, поломали кресты, расковыряли могилы, поиздевались, попрыгали по ним, повыкидывали цветы", — заявил Дрофичев.

Проводится проверка происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства, сообщил начальник управления информации и общественных связей управления МВД по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Городские власти окажут людям посильную помощь в восстановлении памятников и надгробий, сообщил РИА Новости начальник управления по организации похоронного дела администрации Сочи Александр Мамлай.

На месте Олимпийского парка ранее проживала община староверов, предки которых поселились в долине в начале XX века в результате религиозных гонений. Здесь же находилось старообрядческое кладбище. При подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 многие из семей переселились, а кладбище городские власти сохранили, огородив его и облагородив.