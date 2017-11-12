Группа Spice Girls может воссоединиться в следующем году

Участницы распавшейся поп-группы Spice Girls решили вместе записать альбом; для участия в проекте удалось уговорить всех пятерых исполнительниц.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Поп-группа Spice Girls может воссоединиться в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Sun.

Сообщается, что певицы планируют записать альбом и специальную телевизионную программу, посвященную группе. Совместные проекты пока находятся на начальных стадиях разработки.

По информации источников, сначала переговоры о воссоединении группы продвигались нелегко, но из-за тяжелого развода Мелани Браун и рождения у Джери Холлиуэлл сына певицы решили поддержать друг друга. Отмечается, что сложнее всего было убедить Викторию Бэкхем, которая ранее отказывалась участвовать в прошлых попытках воссоединения Spice Girls.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году, ее участницами стали Мелани Браун, Виктория Адамс (Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году певицы запустили собственные сольные проекты, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз собирались вместе для отдельных выступлений.