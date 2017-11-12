18:32 12 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Дональд Трамп, архивное фото

Трамп: сотрудничество США и России будет полезно всему миру

© AP Photo. Evan Vucci
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить кризисы, связанные с Северной Кореей, Сирией, Украиной и терроризмом, и Россия может оказать в этом ощутимую помощь

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп сказал, что сотрудничество США и России будет полезно всему миру, сообщает РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik. Михаил Климентьев
Во всем виновата химия: Трамп предрек себе отличные отношения с Путиным

Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что намерен разрешить кризисы, связанные с Северной Кореей, Сирией, Украиной и терроризмом, и Россия может оказать в этом ощутимую помощь Соединенным Штатам.

Президент США положительно оценил результаты встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС. По мнению Трампа, российско-американские договоренности по Сирии позволят спасти множество жизней.

В субботу президенты России и США одобрили совместное заявление по Сирии, ранее согласованное между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Путин и Трамп подтвердили приверженность борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее окончательного разгрома.

*Террористическая группировка, запрещенная в России



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание МПА в Цхинвале
    Вместе победим!

    Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.

  • Флаг Международного комитета Красного Креста, фото из архива
    Опасные связи

    Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.

  • Помидоры на сельскохозяйственной ярмарке
    За томаты ответите!

    Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.

  • Бочки с оксидом урана, архивное фото
    Какое такое облако?

    В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.

  • В Самарканде состоялась встреча Министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Казахстана Кайрата Абдрахманова. 9 ноября
    Самаркандский диалог

    В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.

  • Памятник первому российскому президенту Б. Ельцину, архивное фото
    Изгнание вандала

    Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.

  • Книги на латышском языке
    Лишнее знание

    Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.

  • Железно-дорожная станция, архивное фото
    Мы не согласны!

    Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги"

  • Дорин Киртоакэ
    Статус – свободен!

    Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Мечеть в Душанбе, архивное фото
    Имамский фактор

    Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.

  • Вид на железную дорогу
    Тариф "Специальный"

    Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.

  • Посольство России в Таллинне
    "Агентурные" встречи

    Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".

  • Заседание МПА в Цхинвале
    Вместе победим!

    Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.

  • Флаг Международного комитета Красного Креста, фото из архива
    Опасные связи

    Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.

  • Помидоры на сельскохозяйственной ярмарке
    За томаты ответите!

    Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Минорная постановка в импровизированном лагере, где спит этот человек. Лион. Франция
Парад на Красной площади и Трамп у трапа: неделя в объективе
Собчак освистали в Питере
В Петербурге на митинге Собчак встретили криками "позор" и свистом
Важные правила для родителей - как найти общий язык с ребенком
Важные правила для родителей: как найти общий язык с ребенком

Соцсети

Sputnikabkhazia