Трамп: сотрудничество США и России будет полезно всему миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить кризисы, связанные с Северной Кореей, Сирией, Украиной и терроризмом, и Россия может оказать в этом ощутимую помощь

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп сказал, что сотрудничество США и России будет полезно всему миру, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Михаил Климентьев Во всем виновата химия: Трамп предрек себе отличные отношения с Путиным

Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что намерен разрешить кризисы, связанные с Северной Кореей, Сирией, Украиной и терроризмом, и Россия может оказать в этом ощутимую помощь Соединенным Штатам.

Президент США положительно оценил результаты встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС. По мнению Трампа, российско-американские договоренности по Сирии позволят спасти множество жизней.

В субботу президенты России и США одобрили совместное заявление по Сирии, ранее согласованное между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Путин и Трамп подтвердили приверженность борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее окончательного разгрома.

*Террористическая группировка, запрещенная в России