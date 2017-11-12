Марш протеста в Киеве: Саакашвили и его сторонники требуют импичмента Порошенко

Организаторы заявили собравшимся, что марш будет двигаться в сторону палаточного городка сторонников Саакашвили возле Верховной рады, где пройдет народное вече.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собираются в центре Киева для проведения марша с требованием принять закон об импичменте и антикоррупционном суде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

На Михайловской площади собрались уже несколько сотен человек. В Киеве целый день шел проливной дождь, который теперь перешел в снег. Пришедшие на акцию стоят с раскрытыми зонтами и в дождевиках. Некоторые из них держат государственные флаги Украины.

Организаторы заявили собравшимся, что марш будет двигаться в сторону палаточного городка сторонников Саакашвили возле Верховной рады, где пройдет народное вече.

Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили "Движение новых сил" участвовали политические силы разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявило о своем выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили.

Во время выступления у Рады 7 ноября политик заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту страны Петру Порошенко, если власти продолжат игнорировать требования протестующих.

Согласно конституции, импичмент может быть объявлен, если президент совершил госизмену или другое преступление.