Тачулия о репетициях на проекте "Ты супер! Танцы": по три часа в день

Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября и прошла в полуфинал проекта.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. По три часа в день в среднем проходят репетиции участников Международного проекта "Ты супер! Танцы", рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия участница конкурса Милена Тачулия.

"Танец, с которым я выступила в четвертьфинале проекта, мне поставила Юлия Гаффарова. Я ей очень благодарна. Мы работали над ним около трех недель. Репетиции в среднем занимают по два или три часа в день", — отметила Тачулия.

Молодая танцовщица из Абхазии добавила, что сейчас их учат новым стилям и направлениям, ведущие хореографы Москвы проводят мастер-классы.

Аудиоверсию интервью Милены Тачулия слушайте здесь>>

"Народный танец был только в первом туре, и я не могу сказать, будет ли он в будущем снова. В целом, хочу поблагодарить всех наших хореографов за терпение и профессионализм. Отдельное спасибо за мастер-классы", — сказала Тачулия.

Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.

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