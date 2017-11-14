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Астрид Линдгрен в 1995 году, в возрасте 88 лет

Каждый должен знать: 7 книг легендарной сказочницы Астрид Линдгрен

© AP Photo. Pressens Bild, Bertil Ericson
В мире
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14 ноября исполняется 105 лет со дня рождения детской писательницы Астрид Линдгрен.

Книги Астрид Линдгрен переведены на 91 язык мира. Наиболее популярные сюжеты, связанные с девочкой Пеппи Длинный Чулок и Карлсоном, легли в основу многих театральных постановок и экранизаций.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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По всему миру продано до 145 миллионов экземпляров книг, созданных писательницей.

"В городе Стокгольме на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет обыкновенная шведская семья…" — все дети мира знают эти строки, автором которых является легендарная шведская писательница. 

Астрид Линдгрен всегда была чуткой ко всему, что ее окружало, она умела слушать и понимать детей, разве другому человеку могло прийти в голову "заставить" девочку поднять лошадь? А на вопрос писательнице, как она придумывает книги, Линдгрен отвечала, что пишет так, как понравилось бы ей, если бы она сама была ребенком".

В ее сказках нет злой мистики, чудеса в произведениях Линдгрен происходят будто за углом. Эти истории настолько занимательны и так сильно наполнены юмором, что их с удовольствием перечитывают даже взрослые.

"Детство не возраст, а состояние души", — говорила Астрид Линдгрен и была, несомненно, права.

В день рождения легендарной сказочницы Sputnik Беларусь собрал 7 книг, которые должен прочитать каждый человек. Проголосуйте за свою любимую!

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