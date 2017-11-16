Опубликован список лучших боевиков 2017 года

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Рейтинг лучших фильмов текущего года в жанре экшн опубликован американским журналом Esquire, сообщается на Sputnik Беларусь.

Список возглавляет фильм "Дюнкерк", посвященный Второй мировой войне.

Популярный журнал регулярно составляет тематические подборки фильмов: так, недавно публиковался список лучших лент, посвященных вампирам.

В ноябре Esquire составил рейтинг лучших боевиков 2017 года. Первая тройка списка выглядит так:

"Дюнкерк", режиссер — Кристофер Нолан. Лента посвящена реальным событиям: спасению 300 тысяч британских солдат из бельгийского города Дюнкерка в начале Второй мировой войны. Картину называют одной из главных претенденток на "Оскар", а от критиков "Дюнкерк" получил преимущественно восторженные отзывы.

© Фото: предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures Кадр из фильма "Дюнкерк"

"Чудо-женщина", режиссер — Пэтти Дженкинс. Фантастический боевик посвящен героине комиксов, полубогине в исполнении Галь Гадот. Лента стала самым успешным боевиком с женщиной в главной роли, уже идут разговоры о продолжении истории и съемках "Чудо-женщины 2".

kinopoisk.ru Кадр из фильма Чудо-женщина"

"Тор: Рагнарек", режиссер — Тайка Вайтити. Продолжение серии фильмов о скандинавском боге "Торе", ставшим в современности не только божеством, но и супергероем. Лента еще идет в прокате и является мировым лидером по кассовым сборам. Западные критики от нового "Тора" в восторге, а вот европейские — более сдержаны в оценках.

Кроме этих картин, в список лучших боевиков 2017 года вошли фильмы "Логан", "Планета обезьян: война", "Малыш на драйве", "Джон Уик 2", "Конг: Остров черепа", "Человек-паук: возвращение домой" и "Взрывная блондинка".

К слову, авторы рейтинга включили в него только голливудские блокбастеры. Информации о том, рассматривали ли они возможность включения в список европейских, азиатских или латиноамериканских фильмов, нет.