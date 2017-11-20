СМИ: в Лондоне впервые заправят автобусы топливом из кофейной гущи

Созданное учеными биодизельное топливо из кофейной гущи впервые будет использовано для заправки лондонских автобусов.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Лондонская транспортная компания TfL впервые запустит в британской столице автобусы на полученном из кофейной гущи топливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

По данным СМИ, в рамках борьбы с загрязнением воздуха уже около 9,5 тысячи лондонских автобусов используют биотопливо на основе масла для жарки и полученного от переработки мяса жире. Впервые автобусы заправят смесью биотоплива на основе кофе и дизеля.

Как передает Би-би-си со ссылкой на технологическую фирму bio-bean, лондонцы производят 200 тонн кофейных отходов в год. Компания забирает кофейную гущу у различных кофеен, перерабатывает ее и получает из кофейных отходов масло, на основе которого затем создает биотопливо B20.

По мнению компании, лондонцам понадобится выпить всего 2,55 миллиона чашек кофе, чтобы обеспечить годовым запасом топлива один столичный автобус.