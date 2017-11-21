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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян посоветовала бывшему главе Google "погуглить" слово "цензура"

© Sputnik. Алексей Куденко
В мире
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Эрик Шмидт, экс-глава Google, сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google, в ответ на вопрос журналистов о том, содействует ли Google "российской пропаганде".

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян посоветовала экс-главе Google Эрику Шмидту погуглить выводы его коллег о том, что телеканал не нарушал никаких правил платформы, сообщает РИА Новости.

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Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google.

"Господину Шмидту стоит погуглить, как три недели назад его коллеги по Google признали, что RT не нарушал никаких правил их платформы. Пусть погуглит еще слово "цензура" и слово "совок", — написала Симоньян в Twitter.

Ранее посольство России в США заявило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в выборы президента США.

Американские СМИ ранее обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

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Госдума РФ приняла поправку о СМИ-иностранных агентах

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ позже сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

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