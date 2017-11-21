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Центр Луганска перекрыли вооруженные люди и бронетехника

Глава ЛНР: попытки дестабилизации обстановки в ЛНР будут нейтрализованы

© Sputnik. Стрингер
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Глава ЛНР Игорь Плотницкий заверил, что руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. В ближайшее время попытки дестабилизации обстановки в ЛНР будут полностью нейтрализованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого.

Плотницкий подчеркнул, что большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности. Он подчеркнул, что попытки определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство комитета Народного совета ЛНР перешли все границы допустимого.

"В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И.А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. министра внутренних дел ЛНР", — говорится в заявлении.

Он заверил, что ситуация находится под контролем руководства ЛНР и в ближайшее время будет полностью решена. В заявлении добавляется, что "попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах ЛНР".

"Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", — подчеркнул он.

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© Sputnik. Стрингер
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Ранее во вторник уволенный накануне глава МВД ЛНР Игорь Корнет сделал заявление, в котором назвал слухами сообщения о его отставке, а также связал критику в адрес его ведомства с "деструктивными действиями ряда должностных лиц", которые, по его словам, доводили недостоверную информацию о сотрудниках МВД до главы ЛНР. Корнет также утверждает, что "получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины". По его словам, правоохранители получили доказательства причастности директора Гостелерадиокомпании ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб, а также причастности руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман и начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР.




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