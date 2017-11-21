Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года

Американская певица Бейонсе Ноулз стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по итогам 2017 года.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. В рейтинге самых оплачиваемых звезд музыкального Олимпа первое место заняла американская певица Бейонсе Ноулз, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes, в котором опубликован рейтинг.

Согласно рейтингу издания, в 2017 году певица заработала 105 миллионов долларов. Второе место со значительным отрывом от лидера заняла Адель, которая заработала в 2017 году 69 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Тейлор Свифт с 44 миллионами долларов.

В десятку самых богатых исполнительниц также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопез, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс, Кэтти Перри и Барбара Стрейзанд, которая замыкает десятку, получив от эстрадной деятельности в 2017 году 30 миллионов долларов.