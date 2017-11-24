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Экс-премьера Шотландии, ставшего ведущим на RT, объявили агентом Кремля

© Sputnik. Илья Питалев
В мире
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19 0 0

Западные СМИ с нападками выступили в адрес ведущего нового ток-шоу на канале RT, бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, только потому, что он выбрал "неправильный" канал для своей передачи.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Главный редактор канала RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг нового политического ток-шоу The Alex Salmond Show на канале RT, ведущим которого стал бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, передает РИА Новости.

"Не успели мы запустить шоу экс-премьера Шотландии, как его уже объявили агентом Кремля", — написала Симоньян в Twitter.

Журналист Андрей Бабицкий
© Sputnik. Евгений Биятов
Андрей Бабицкий о действиях США по отношению к RT

Еще до выхода программы западные СМИ и официальные лица начали травлю Салмонда. В частности, действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что местные политики не будут участвовать в новом шоу, а также посоветовала Салмонду отказаться от проекта на RT и поискать какой-нибудь другой канал. От участия в ток-шоу отказался и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Алекс Салмонд — первый политик из Шотландской национальной партии, которого избрали главой правительства. В 2014 году он возглавил резонансную кампанию в поддержку независимости Шотландии от Соединенного Королевства, за которую на референдуме проголосовали 45 процентов избирателей.
Премьера ток-шоу Салмонда состоялась 16 ноября. Ведущий обсуждает с гостями актуальные события дня, шоу-бизнес, новости спорта, а также знакомит зрителей со своими политическими оппонентами и друзьями.

 




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