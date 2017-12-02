Трамп прокомментировал признание своей вины Флинном: никакого сговора

Бывший экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину по обвинениям в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии тайного сговора с РФ, комментируя признание бывшего главы военной разведки США Майкла Флинна своей вины в даче ложных показаний относительно своих контактов с представителями РФ, сообщает РИА Новости.

"Абсолютно никакого сговора", — заявил глава государства.

Флинну в пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов". Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.