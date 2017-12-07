Российская неотложка в центре Стокгольма помогла пострадавшему

Машина скорой помощи с российскими номерами и медперсоналом в красной спецодежде, по непонятным причинам оказавшаяся в центре Стокгольма, помогла лежащему на тротуаре мужчине, чем вызвала большой интерес у прохожих. Таинственное появлении российской скорой помощи не смогли объяснить даже представители полиции Стокгольма.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Медики из скорой помощи с петербургскими автомобильными номерами помогли лежащему на тротуаре мужчине в центре Стокгольма, сообщается на сайте Sputnik Латвия со ссылкой на местную газету Aftonbladet.

Один из очевидцев, Монс Юнассон, вначале не обратил внимания на необычную машину, но позже заметил на ней надписи на русском языке, в том числе слово "неотложка" русскими буквами на одежде медицинского персонала.

"Почему в Седермальме (район Стокгольма — ред.) работает российская скорая помощь?" — восклицает Юнассон на своей странице в Twitter.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.

Среди объяснений таинственного появления российской неотложки в центре Стокгольма были предположения, что это артисты, принимавшие участие в съемках фильма, а также, что машина может обслуживать российское посольство.

На вопрос, откуда появился медперсонал из России не смог ответить и представитель полиции. "Никто, похоже, не знает ничего", — сказал изданию представитель районной полиции Виктор Адольфсон.

Как пишет РИА Новости, более или менее правдоподобное объяснение мистического появления россиян опубликовал в среду вечером шведский блог cornucopia.cornubot.se.

Необычное событие объясняется разбирательством между больницей в городе Эребру, в 200 километрах от Стокгольма, и одной из российских страховых компаний в связи с перевозкой в Россию пациента. В Стокгольме российские медики оказались, когда уже возвращались из Эребру и намеревались сесть на паром, чтобы продолжать путешествие домой. В шведской столице водитель скорой, судя по всему, заблудился, а когда врачи увидели лежащего человека, они остановились, чтобы помочь.

"Как вежливые красные парни, они, очевидно, вмешались", — сообщается в блоге.