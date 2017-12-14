Тест: Кто он, мистер Путин?

Попробуйте ответить на ее вопрос, пройдя тест от Sputnik Эстония.
Американская журналистка Труди Рубин задала на Всемирном форуме в Давосе в 2000 году вопрос: "Кто он, мистер Путин?"
Попробуйте ответить на ее вопрос, пройдя тест от Sputnik Эстония.
Над селом Лата Гулрыпшского района 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.
Строительство мусорного полигона – одна из частей программы "Чистая страна", проводимая за счет Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, для Sputnik.
Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.
В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.
Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.
Экипаж МКС в составе космонавта Сергея Рязанского и астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполиса благополучно приземлился в Казахстане.
В 2018 году планируется выдача госипотеки кыргызстанцам, работающим и во внебюджетной сфере. Сейчас ее могут получить только бюджетники.
Эффективность реализации Минских соглашений низкая из-за позиции Киева, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции.
По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.
Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.
Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.
В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.
В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.
НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.
Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.
В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.
Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.