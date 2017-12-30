Лед растаял, живое божество выбрано: самые популярные видео 2017 года

Главные вирусные видеоролики уходящего года, которые набирали тысячи просмотров, в обзоре РИА Новости.

РИА Новости

"Медленно", но верно

Главным хитом года и самым популярным роликом за всю историю Youtube стал клип на песню Луиса Фонси и Daddy Yankee под названием Despacito — "медленно", "потихоньку" в переводе с испанского. Тихой сапой ролик добрался до четырех миллиардов просмотров. Композиция захватила весь мир: на Алтае ее исполняли на балалайках, в Японии — на калькуляторах.

"Тает лед"

Российский интернет покорила песня киевской группы "Грибы" "Тает лед". Танцующие парни в балаклавах и спортивных штанах обошли по популярности главный хит прошлого года — "Экспонат" группы "Ленинград". Правда, уже в декабре история группы закончилась: идейный вдохновитель "Грибов", продюсер Юрий Бардаш переключился на сольный проект.

Цирковой номер

Однако "Ленинград" не был бы "Ленинградом", если бы не взбудоражил интернет новым видео. Выстрелил клип на песню "Кольщик", в котором обычное цирковое представление превращается в кровавый хаос.

Режиссер ролика Илья Наишуллер вместе со съемочной группой придумал показать события в обратном порядке, и в итоге эта художественная находка принесла авторам престижную премию UK Music Video Awards.

Все и сразу

Экшн-видео — один из любимых жанров в Сети. Французский режиссер Люк Бержерон помог пользователям сэкономить время, увидев при этом самое главное: уже в десятый раз он собрал воедино творения всевозможных экстремалов, любителей зажигательных танцев, массовых флешмобов и широких человеческих жестов.

Страшно красивый полет

Капитан экипажа Boeing 787 Dreamliner Сандип Варма показал то, что во время полета видно лишь летчикам. Видео, снятое из кабины пилота, поразило пользователей красотой открывающихся пейзажей и шокировало опасностью полета.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG — Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) 6 октября 2017 г.

Не для слабонервных

Переполох в соцсетях вызвало видео, на котором стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начинается "трескаться" под ногами прохожих. Перепугаться не на шутку можно даже сидя дома у монитора. Чтобы обошлось без нервных срывов, местные власти пояснили — это графика, которую установили на мосту для привлечения внимания туристов. Трюк удался.

"Живое божество"

Жрецы индуистской и буддийской религий избрали на роль кумари — живого божества — трехлетнюю девочку. Новую "богиню" на руках внесли в храм, где она проведет почти десять лет под присмотром опекунов, не касаясь при этом земли, не работая и не посещая школу.

Суровые якутские школьники

Дети из села Русское в Якутии поразили иностранцев смелостью и несгибаемой тягой к знаниям: их поход в школу не смогла остановить даже сильнейшая метель.

"Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые", — резюмируют пользователи.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf — Bolot Bochkarev (@yakutia) 21 ноября 2017 г.

Гости эфира

Британский профессор, привлеченный на ТВ в качестве эксперта, пытался быть серьезным, но все пошло не по плану: в эфир ворвались неожиданные гости.

Очень плотный перекус

Так же, как детей, пользователи Сети любят, наверное, только животных. Те, в свою очередь, не остаются в долгу и регулярно удивляют зрителей. Например, в октябре рыбаки из Коста-Рики поймали полутораметровую рыбу-корифену и нашли в ее желудке следы плотного обеда: внутри поместилось аж 32 маленьких черепахи.

В чем вся соль

Одни любят рыбу, другие — мясо. По версии пользователей соцсетей, в 2016 году лучше всех готовил турецкий повар Нусрет Гокче. За вкус продукта поручиться сложно, но стиль приготовления точно не оставит никого равнодушным.

Дурное воспитание

Еще одна трендовая тема для пользователей — политика, а точнее разнообразные курьезы, происходящие на официальных мероприятиях.

Например, на встрече министров иностранных дел России и США начудили американские журналисты: по словам представителя российского дипведомства Марии Захаровой, такого "базара" столетние своды Дома приема МИД еще не видели.

Радостный момент

Петр Порошенко развеселил пользователей соцсетей на мероприятии, приуроченном к снятию визового режима между Украиной и странами ЕС. Президент Украины широко улыбался, показывал поднятые вверх большие пальцы и заставлял политиков жать руки.

Ловкость рук и никакого мошенничества

Издевательский буллит форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова стал одним из главных хитов прошлого сезона Национальной хоккейной лиги. Сейчас в мастерстве россиянина уже никто не сомневается.