Стрельба неподалеку от Красной площади: двое пострадали

Правоохранители рассматривают версию о конфликте на почве ревности в качестве возможной причины.

СУХУМ, 31 дек — Sputnik. При стрельбе у бара в центре Москвы двое были ранены, парень и девушка. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, один из них ранен в голову, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади.

Подозреваемого в совершении нападения разыскивает полицейские.

"Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, одного из них ранили в голову", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших — парня и девушку — доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина «не поделил» что-то с молодым человеком, который пришёл в бар с девушкой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители рассматривают версию о конфликте на почве ревности в качестве возможной причины.

Подозреваемого продолжают искать, сообщил источник.