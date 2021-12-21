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Большая опасность у нас может быть связана с тем, что в природе существует некий естественный резерват таких болезней, как бешенство, и какая-то часть животных может быть заражена бешенством, и это естественное их состояние. Бешенство существует в двух формах. Это агрессивное бешенство, когда животное сразу набрасывается на других животных или на человека. А есть форма проявления бешенства, когда животное становится ласковым. Человек, который ничего не подозревает, может подойти и погладить, но в какой-то момент животное может укусить. Таким образом, это такой способ передачи бешенства. Эти животные могут представлять реальную опасность для человека

Ученый Роман Дбар