Хищные и ядовитые:
Опасная фауна Абхазии
Фауна Абхазии насчитывает более 400 видов животных, и среди них встречаются опасные для человека особи.
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Фауну Абхазии отнести к фауне, где представлено много опасных и ядовитых видов животных, наверное, трудно. Есть австралийская, африканская, латиноамериканская фауны, в которых очень много опасных и ядовитых животных. При всем при этом в нашей фауне есть по-настоящему опасные животные.
Ядовитая коллекция
Змеи
Единственная ядовитая змея в Абхазии - кавказская гадюка. Встречаются два ее вида - гадюка Динника и гадюка Казнакова. Обе охотятся на грызунов, ящериц, лягушек и мелких птиц. Укусить человека могут лишь в целях самозащиты.
Гадюка Казнакова
Длина - 45-47 см
Голова широкая
Окрас изменчивый с преобладанием красных, черных и оранжевых тонов, встречаются и меланисты.
Ареал обитания - горная и предгорная часть, альпийские луга.
Укус смертелен для многих видов животных, но не для человека.
Гадюка Динника
Длина - до 50 см
Голова - широкая и плоская
Окрас черный, лимонно-желтый или оранжевый
Ареал обитания - альпийская зона, на высоте выше 1500 метров над уровнем моря
Укус смертелен для животных и человека
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Это небольшая, но ядовитая змея, и потому ее укус представляет опасность для человека и требует обязательного медицинского вмешательства для того, чтобы человек не умер.
Скорпионы
© FelixReimann
В Абхазии встречаются два вида – абхазский и мингрельский. Ареал обитания – прибрежная полоса. Предпочитают укрытия, где есть многочисленные щели. Питаются мелкими беспозвоночными насекомыми. Скорпионы не фатально опасны, однако некоторые могут быть чувствительны к их яду.
Шершни
© Ален Жокар
Живут в дуплах деревьев, в основном в лесах. Если случайно потревожить семью шершней, то укусы будут очень болезненными. Насекомое не опасно для человека, но некоторые, особенно чувствительные люди могут получить анафилактический шок.
Пауки
Все виды пауков, обитающие в Абхазии, ядовиты, но людям не стоит бояться. Крупных особей, способных прокусить кожу человека, здесь практически нет.
Морские обитатели
Ядовитые особи встречаются и в Черном море. Из рыб опасность представляют звездочет и морской дракон. Укол шипами этих рыб может вызвать отеки, а в некоторых случаях даже анафилактический шок.
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Эти два вида рыб обладают свойством поведения – в воде они закапываются в песок, над поверхностью расположены только их глаза. Это у них такой способ охоты. У них на плавнике имеются острые колючки, которые покрыты слизью ядовитой. Укол от этих рыб может иметь серьезные последствия
А вот из беспозвоночных обитателей моря опасность представляет медуза корнерот. Благо летом встречи с ней можно избежать. Но любителям купаться осенью стоит быть осторожнее. В это время температура воды снижается, и медуза появляется у берегов Абхазии. Встреча с ней может закончиться ожогом.
Опасные звери
Медведи
В Абхазии опасность представляют не только ядовитые животные, но и хищники. И в первую очередь это медведи. Это достаточно осторожные животные, которые сторонятся человека. Но если случайно набрести на медведицу с потомством, то эта встреча может оказаться по-настоящему опасной для человека.
Дикий кабан
Опасна и встреча с вепрем, или диким кабаном. Напасть он может, скорее, в целях самозащиты или защиты детенышей. Опасны и раненые и больные звери - их поведение агрессивно и непредсказуемо. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, кабан обладает большой силой. Встреча с ним может закончиться серьезными ушибами и повреждениями. К тому же у вепря сильные челюсти и острые резцы. Нанесенные ими раны могут быть очень глубокими. Больное животное через укус может передать некоторые болезни человеку.
Шакалы
Опасны и животные - носители бешенства. К ним относятся шакалы
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Большая опасность у нас может быть связана с тем, что в природе существует некий естественный резерват таких болезней, как бешенство, и какая-то часть животных может быть заражена бешенством, и это естественное их состояние. Бешенство существует в двух формах. Это агрессивное бешенство, когда животное сразу набрасывается на других животных или на человека. А есть форма проявления бешенства, когда животное становится ласковым. Человек, который ничего не подозревает, может подойти и погладить, но в какой-то момент животное может укусить. Таким образом, это такой способ передачи бешенства. Эти животные могут представлять реальную опасность для человека
Летучие мыши
© Саша Данилович
Еще одни переносчики бешенства и других потенциально опасных для человека вирусов – летучие мыши. Контакт с колониями летучих мышей в пещерах может оказаться опасным для человека.