Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. Награждение орденом "Ахьдз-Апша" производится указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.



Высший государственный орден могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам. При получении более высокой степени ордена более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.



В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества.

