Высшая награда
Кого и как награждают орденом "Ахьдз-Апша"
Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. Награждение орденом "Ахьдз-Апша" производится указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.
Высший государственный орден могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам. При получении более высокой степени ордена более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.
В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества.
Высший государственный орден могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам. При получении более высокой степени ордена более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.
В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества.
Медаль "Герой Абхазии"
Орден "Ахьдз-Апша"
I степени
Орден Мужества
Орден Леона
Орден "Ахьдз-Апша"
I степени
Первой степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:
Граждане Абхазии
- за исключительные заслуги перед Абхазией, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства
- за успешное проведение таких военных операций в масштабе всех Вооруженных сил, в результате которых противник потерпел решающее поражение и был принужден к отступлению за пределы Абхазии
- за особо выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, получившие международное признание и прославившие Абхазию
Иностранные граждане
- руководители дружественных Республике Абхазия государств не ниже уровня главы правительства и председателя парламента
- государственные, военные, общественные и политические деятели, внесшие особо выдающийся вклад в укрепление международного мира и стабильности, развитие демократии и дружественных отношений между народами
- деятели науки, культуры и искусства, творчество которых получило международное признание
Орденом "Ахьдз-Апша" I степени награжден 31 человек
2002
2002
Баграт Шинкуба
Народный поэт Абхазии, государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Известен как историк и лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и истории абхазо-адыгских народов.
Фазиль Искандер
Всемирно известный писатель из Абхазии, его книги переведены на десятки языков и до сих пор востребованы. Искандер был удостоен множества разных наград, в том числе в Государственной премии СССР, премии имени академика Андрея Сахарова "За мужество в литературе", он лауреат Пушкинской премии, премии "Ясная поляна" имени Льва Толстого, в 2010 году президент России Дмитрий Медведев вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством", в 2014 году писатель из рук президента России Владимира Путина получил Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.
Омар Бейгуа
(посмертно)
Абхазский ученый родился в 1901 году в Турции. Его дед Хасан был выселен вместе с другими абхазами из села Абжакуа Сухумского района в 1877 или 1878 году. Омар Беигуаа занимался изучением абхазского языка, истории, мифологии, этнографии и грамматики абхазов и других народов Кавказа.
Мурат Яган
Cевероамериканский философ и публицист абхазского происхождения. Родился в Турции, где получил образование и стал работать. Позже переезжает в Канаду, где основал общество "Кябзе".
Владислав Ардзинба
Первый президент Абхазии, основатель современного Абхазского государства, советский и абхазский государственный и политический деятель, историк-востоковед, доктор исторических наук.
2003
2003
Юрий Калмыков
Советский и российский юрист, политический деятель, министр юстиции России в 1993-1994 годы, защитник национальных интересов народов Кавказа. Юрий Калмыков стал одним из тех, кто внес неоценимый вклад в дело помощи братскому народу Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Султан Сосналиев
Герой Абхазии, государственный и военный деятель, бывший вице-премьер Абхазии и бывший министр обороны, генерал-лейтенант. Руководил штабом Минобороны во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Выдающийся полководец ушел из жизни в 2008 году.
2004
2004
Юрий Воронов
(посмертно)
Советский и абхазский археолог и кавказовед, исследователь доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии. Депутат Верховного Совета Абхазии (1990—1995), вице-премьер правительства Абхазии (1994—1995).
2005
2005
Сергей Дбар
Советский и абхазский военачальник, Герой Абхазии. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, заместитель Министра обороны - начальник Генерального штаба Абхазии. Сергей Дбар был выдающимся полководцем, он взял на себя организацию боевого сопротивления абхазских войск во время войны.
Хазрет Совмен
Российский политик, предприниматель, филантроп. Бывший президент Республики Адыгея. Ордена «Ахьдз-Апша» I степени он удостоился в 2005 году за значительный вклад в становление мира и дружественных отношений на Кавказе, активную помощь и поддержку, оказываемые Абхазии в укреплении ее государственности.
2006
2006
Эдуард Кокойты
Второй президент Республики Южная Осетия. На президентских выборах 2001 года был избран главой Южной Осетии, в 2006 году в результате президентских выборов повторно избран на пост президента. В 2011 году досрочно отказался от президентской власти.
Игорь Смирнов
Советский и приднестровский государственный, общественный и политический деятель. Первый президент Приднестровской Молдавской Республики. Орден «Ахьдз-Апша» I степени ему вручили в 2005 году за большой личный вклад в укрепление дружеских связей между народами Абхазии и Приднестровья.
2008
2008
Аслан Джаримов
Советский и российский государственный и политический деятель. Первый президент Республики Адыгея с 1992 по 2002 годы.
Сергей Шойгу
Советский и российский государственный деятель, российский военный. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Заслуженный спасатель Российской Федерации. Участвовал в миротворческой операции во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
2009
2009
Мираб Кишмария
Генерал армии, за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии награжден орденом Леона и орденом «Ахьдз-Апша» I степени. Во время войны был начальником штаба Восточного фронта, занимал должность министра обороны Абхазии.
2010
2010
Даниэль Ортега
Государственный и политический деятель, один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, свергнувшей режим Анастасио Сомосы, президент Никарагуа в 1985-1990 и с 10 января 2007 года. Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года.
Уго Чавес
Бывший президент Венесуэлы – государственный и политический деятель. В 2009 году Венесуэла признала государственную независимость Абхазии, североамериканская страна стала третьей, с кем Республика Абхазия заключила дипломатические отношения.
Виктор Садовничий
Известный специалист в области математики, механики и информатики, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Президент Российского Союза ректоров, председатель Российского совета олимпиад школьников.
Ордена "Ахьдз-Апша" I степени удостоен за большой личный вклад в сохранение и развитие высшего образования в Абхазии и подготовку кадров для республики.
Ордена "Ахьдз-Апша" I степени удостоен за большой личный вклад в сохранение и развитие высшего образования в Абхазии и подготовку кадров для республики.
2011
2011
Сергей Багапш
(посмертно)
Второй президент Абхазии, советский партийный и абхазский государственный деятель. При нем Россия и ряд других стран признали независимость Абхазии.
2015
2015
Хибла Герзмава
Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Алеко Гварамия
Ректор Абхазского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук.
2017
2017
Алексей Гогуа
Классик абхазской литературы, Народный писатель Абхазии. Автор более 10 книг прозы (рассказы, повести, романы), двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Лауреат премии имени Д. И. Гулиа по литературе. Орденом «Ахьдз-Апша» I степени награжден за выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений.
2018
2018
Мушни Ласуриа
Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, академик, автор многих сборников стихов, поэмы «Золотое руно», романа в стихах «Отечество», которые сыграли значительную роль в становлении и развитии абхазской литературы.
Семен Григорьев
Российский дипломат, в разные годы нес дипломатическую службу в странах Среднего Востока и Азии, работал советником Миссии ОБСЕ в Таджикистане. Семен Григорьев – первый посол России в Абхазии, проработал на этой должности с 2008 по 2018 годы.
Тарас Шамба
Общественный и политический деятель, доктор юридических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
Он автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет. Тарас Шамба ушел из жизни в 2020 году.
Он автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет. Тарас Шамба ушел из жизни в 2020 году.
Владимир Путин
Российский государственный деятель, в 2000 году был избран президентом России, в 2004 году переизбран на эту должность. Владимир Путин действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года. Орден "Ахьдз-Апша" ему вручили в 2018 году "за большой личный вклад в развитие абхазской государственности", также отмечается его роль в укреплении двусторонних отношений, обеспечении мира и активной поддержки социально-экономического развития Абхазии.
Дмитрий Медведев
Бывший президент России (2008-2012), указ о признании государственной независимости Абхазии и Южной Осетии Дмитрий Медведев подписал в августе 2008 года. С 2020 года занимает должность заместителя председателя Совета безопасности России.
Башар Асад
Президент Сирии, занимает пост главы государства с 2000 года. Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.
2019
2019
Шота Арстаа
Известный абхазский ученый, специалист в области языкознания, доктор филологических наук, профессор, академик, первый президент Академии наук Абхазии.
2021
2021
Валерий Кварчия
Известный исследователь языка и истории народа Абхазии, доктор филологических наук, профессор, участник Национально-освободительного движения народа Абхазии. Депутат трех созывов Народного Собрания Абхазии, в настоящее время спикер Парламента.
Константин Озган
(посмертно)
Один из ведущих политиков Абхазии, был депутатом Верховного Совета Абхазии, вице-спикером Парламента, министром иностранных дел, министром экономики, председателем Государственной налоговой службы, первым вице-премьером правительства республики.
Орден "Ахьдз-Апша"
II степени
Второй степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:
Граждане Абхазии
- за крупные успехи во внешней политике, способствовавшие повышению международного авторитета Абхазии, укреплению ее безопасности и защите национальных интересов
- за крупные успехи, имеющие стратегическое значение, достигнутые в ходе боевых действий по защите Абхазии при командовании подразделениями не ниже уровня полка
- за крупные успехи, способствовавшие значительному укреплению обороноспособности и повышению безопасности государства
- за крупные достижения, способствовавшие качественному улучшению экономической ситуации, повышению жизненного уровня и социальной защищенности граждан
- за крупные достижения в области науки, культуры, искусства, получившие всенародное признание, способствовавшие повышению уровня и авторитета отечественных науки, культуры и искусства
Иностранные граждане
- руководители дружественных Абхазии государств не ниже уровня министра
- государственные, военные, общественные и политические деятели, внесшие значительный вклад в развитие своих государств, способствовавшие укреплению мира и дружественных отношений между народами, проявившие полководческий талант при защите родины
- представители науки, культуры и искусства, получившие всенародное признание в своих государствах
Орденом "Ахьдз-Апша" II степени награждено 133 человека
Орден "Ахьдз-Апша"
III степени
Третьей степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:
Граждане Абхазии
- за проявленное мужество и значительные успехи, позволившие решить поставленные боевые задачи и способствовавшие изменению ситуации в пользу Вооруженных сил Республики Абхазия, в ходе боевых действий по защите Абхазии при командовании подразделением не ниже уровня роты
- за большие заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности государства
- за большие заслуги в области внешней политики, способствовавшие развитию дружественных отношений Абхазии с другими государствами
- за большие заслуги в области организации деятельности различных отраслей экономики, способствовавшие значительному повышению их эффективности
- за большие заслуги в развитии районов и городов Абхазии
- за большие заслуги в области науки, культуры и искусства
- за благотворительную и гуманитарную деятельность, способствовавшую улучшению положения различных групп населения, развитию образования, культуры и искусства
- за большие заслуги в развитии спорта и победы, одержанные на международных соревнованиях
Иностранные граждане
- за заслуги перед своими народами, соответствующие тем, которые определены статутом для граждан Абхазии
Орденом "Ахьдз-Апша" III степени награжден 881 человек