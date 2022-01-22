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Ашхангерий был жадным для всего нового. С любопытством рассматривал самолет, был взволнован электрическим светом. К Ашхангерию Бжаниа приезжали писатели, журналисты, научные работники, советские и иностранные.

Максим Барганджиа, "Тамыш и тамышцы", г. Сухум, 2011 год.