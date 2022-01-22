Тамыш в лицах
ученые, артисты, политики
Тамыш – одно из древнейших абхазских сел, расположенное в восточной части республики. Тамыш относится к Очамчырскому району Абхазии, до Отечественной войны народа Абхазии в селе проживало более двух тысяч человек. Сейчас население села чуть более 500 человек. Выходцы села - известные ученые, артисты, политики, общественные деятели.
Долгожители
До Отечественной войны народа Абхазии в Тамыше проживало много долгожителей. В село для изучения феномена приезжали иностранные ученые.
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Ашхангери Бжания
(1800 – 1947)
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Ашхангерий был жадным для всего нового. С любопытством рассматривал самолет, был взволнован электрическим светом. К Ашхангерию Бжаниа приезжали писатели, журналисты, научные работники, советские и иностранные.
Известный английский писатель Джон Пристли в 1946 году приехал в Абхазию и познакомился с Бжания.
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Ашхангерий испытующе посмотрел на гостя:
- Ты-человек ученый. Не скажешь ли мне, каково расстояние между правдой и ложью?
Пристли пожал плечами:
- Я полагаю, что расстояние это очень большое. А вы как думаете?
Старик отрицательно качнул головой:
- Нет, всего в четыре пальца! – и в подтверждении своих слов он приложил к виску между глазом и ухом четыре пальца. – То, что видишь глазами-правда, а то, что слышишь, часто бывает ложью. Не всякому слуху можно верить. Согласен?
- Да, это правильно! – сказал Пристли.
- Ты-человек ученый. Не скажешь ли мне, каково расстояние между правдой и ложью?
Пристли пожал плечами:
- Я полагаю, что расстояние это очень большое. А вы как думаете?
Старик отрицательно качнул головой:
- Нет, всего в четыре пальца! – и в подтверждении своих слов он приложил к виску между глазом и ухом четыре пальца. – То, что видишь глазами-правда, а то, что слышишь, часто бывает ложью. Не всякому слуху можно верить. Согласен?
- Да, это правильно! – сказал Пристли.
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Кута Зантария
(1842- 1969)
Мужчина был известным народным костоправом. За помощью к нему съезжались люди из сел Абхазии и даже из других республик. Зантария был женат девять раз. В 93 года у него родилось трое детей.
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Самому мне довелось пообщаться с другим долгожителем из этого села и своим дальним родственником – Кутой Зантария. Когда мы с моим отцом, выходцем из Тамыша, зашли к нему в гости, мне было лет пятнадцать, а Куте – 127. … он вел уже, в основном, постельный образ жизни, тем не менее с удовольствием выпил с нами по афырджану чачи – стаканчику виноградной водки.
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Кай Кутелия
(1860-1971)
Был выселен с семьей в Османскую империю, но сделал все, чтобы вернуться на родину. Кутелия был старшиной сел Кындыг и Тоумыш, принимал активное участие в строительстве колхозов.
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Вера Киут
(1897 – 2004)
Была замужем за известным абхазским революционером Темразом Нарманиа, репрессированным в 1937 году. В период Великой Отечественной войны ткала вещи для солдат фронта.
Ученые
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Семен Бжания
Был заместителем редактора газеты "Апсны Капш", директором Сухумского Субтропического института и Сухумского пивоваренного завода. Бжания - один из создателей Абхазского национального театра.
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Биография Семена Бжания-часть истории абхазского народа, которую должен знать каждый.
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Царбей Бжания
Изучал этнографию, материальную и духовную культуру абхазского народа. Работал в газете "Апсны Капш", Сухумском пединституте, АбНИИ. Наиболее значимые работы - "Из истории хозяйства абхазов", "Скотоводческое хозяйство в абжуйской Абхазии", "К вопросу изучения построек ацангуара".
Поэты и писатели
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Даур Зантария
Известные произведения – "Золотое колесо", "Судьба Чу Якуба", "Енджи-Ханум, обойденная счастьем", "Следы зубров", "День певца".
В 1996 году Зантария переехал в Москву, где работал обозревателем газеты "Россия", корреспондентом журнала "Эксперт". Он публиковала статьи, посвященные этническим и военным проблемам Кавказа, в том числе Абхазии.
В 1996 году Зантария переехал в Москву, где работал обозревателем газеты "Россия", корреспондентом журнала "Эксперт". Он публиковала статьи, посвященные этническим и военным проблемам Кавказа, в том числе Абхазии.
Здравствуй, однако же, день,
Где все дома без стен.
Здравствуй, родной Тамыш,
Где все дома без крыш.
Выжил раненый сад.
Вот и плоды висят.
Только, деревня моя,
Где твои сыновья?
Кладбище обновя,
Спят твои сыновья,
И над могилами их
Воздух так странно тих.
Светлое небо без дна,
А внизу-тишина.
О, мой родной Тамыш,
Странно, ты не дрожишь.
Где все дома без стен.
Здравствуй, родной Тамыш,
Где все дома без крыш.
Выжил раненый сад.
Вот и плоды висят.
Только, деревня моя,
Где твои сыновья?
Кладбище обновя,
Спят твои сыновья,
И над могилами их
Воздух так странно тих.
Светлое небо без дна,
А внизу-тишина.
О, мой родной Тамыш,
Странно, ты не дрожишь.
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Владимир Зантария
Владимир Зантария в разные годы работал секретарем правления Союза писателей, главным редактором, а затем председателем правления Абхазской телерадиокомпании.
В 1999 году Зантария был назначен министром культуры Абхазии и проработал на должности до 2001 года. С 1992 по 1997 годы он был депутатом Верховного Совета республики.
С 2001 по 2004 годы Владимир Зантария занимал должность вице-премьера Абхазии. В 2014 году стал советником президента Рауля Хаджимба и проработал на должности до 2020 года.
В 1999 году Зантария был назначен министром культуры Абхазии и проработал на должности до 2001 года. С 1992 по 1997 годы он был депутатом Верховного Совета республики.
С 2001 по 2004 годы Владимир Зантария занимал должность вице-премьера Абхазии. В 2014 году стал советником президента Рауля Хаджимба и проработал на должности до 2020 года.
Помню двор зеленый... Под пятой светила
Добрый стол старинный крепок древним телом...
Помню, мать, смутившись, к гостю выходила
С марким, как пороша, полотенцем белым.
Хлопая под ветром, простыни тугие
Впитывали жадно солнце без опаски.
Как благоухали нега и стихия
В толчее крахмальной у перил акваски!
И на встречу гостю молча выносили
Мы воды студеной в запотевшей глине.
Отцветала груша в благодатной силе
И звезда висела каплей на кувшине.
Добрый стол старинный крепок древним телом...
Помню, мать, смутившись, к гостю выходила
С марким, как пороша, полотенцем белым.
Хлопая под ветром, простыни тугие
Впитывали жадно солнце без опаски.
Как благоухали нега и стихия
В толчее крахмальной у перил акваски!
И на встречу гостю молча выносили
Мы воды студеной в запотевшей глине.
Отцветала груша в благодатной силе
И звезда висела каплей на кувшине.
Культура и спорт
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Юрий Нармания
Заслуженный артист Абхазской АССР
Окончил Тбилисскую государственную консерваторию по специальности "оперный певец". Работал в Абхазском государственном ансамбле песни и танца, преподавал в Сухумском музучилище, был солистом Абхазской госфилармонии. В 2004 году за заслуги в развитии музыкального искусства Абхазии указом президента он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" третьей степени.
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Юрий Нармания был не просто талантливым певцом, но и высоконравственным абхазом.
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Борис Чолария
Директор Национальной библиотеки Абхазии
В 1990 году Чолария был назначен директором Сухумской газетной типографии, а с 1995 года возглавляет Национальную библиотеку республики.
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Борис Чолария сыграл огромную роль в становлении и развитии абхазского языка, литературы и в особенности библиотечного дела. Под его руководством Абхазская Национальная библиотека прошла этапы своего становления и дошла до сегодняшнего высокого уровня.
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Олег Барганджия
Мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер Абхазии
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Олег был строгий, ответственный, был очень требователен к себе и к работе. Куда его не пошлешь, пока он свое дело не сделает, никогда из командировки не возвращался.
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Жанна Зантария
Почетный мастер спорта Абхазии по легкой атлетике
Начальник спортивного отдела Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта, кавалер Ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
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Вся моя жизнь посвящена спорту, другой жизни я не представляю.
Политические деятели и главы ведомств
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Аслан Бжания
Президент Абхазии
Советник по экономическим вопросам Посольства Абхазии в России, председатель Службы Госбезопасности Абхазии, президент Фонда социально-экономических и политических исследований "АПРА", депутат шестого созыва Парламента Абхазии.
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В детстве мы стремились увидеть что-то новое, нам казалось, что, если мы уедем из Тамыша, то найдем место куда лучше. Я много где бывал, но не видел места лучше Тамыша и, думаю, не увижу.
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Беслан Барателия
Председатель Нацбанка Абхазии
Декан Экономического факультета Абхазии, начальник Управления экономики Администрации президента.
Барателия - кандидат экономических наук, окончил Московский государственный университет. В 2001 году по рейтингу журнала "Деньги" вошел в число ста лучших выпускников российских вузов.
В первый раз был назначен председателем Нацбанка в 2014 году и переизбран в 2019 году.
Барателия - кандидат экономических наук, окончил Московский государственный университет. В 2001 году по рейтингу журнала "Деньги" вошел в число ста лучших выпускников российских вузов.
В первый раз был назначен председателем Нацбанка в 2014 году и переизбран в 2019 году.
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Банковская система в Абхазии должна быть прозрачной и понятной для граждан. Принципиальных изменений для достижения прозрачности работы банка не требуется, необходима политическая воля.
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Инал Габлия
Министр просвещения и языковой политики
Окончил Высшую школу экономики в Москве. С 2018 года руководит онлайн-школой абхазского языка "Алашарбага". В 2020 году был назначен Министром просвещения и языковой политики Абхазии.
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Моя главная цель – воспитание подрастающего поколения, развитие и инновация системы образования в Абхазии, внедрение наиболее эффективных международных методик.
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Владимир Ануа
Министр обороны Абхазии
С 1987 по 1992 годы Ануа был главой администрации села Тамыш. В годы Отечественной войны народа Абхазии был начальником штаба и командиром Первого полка. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Абхазии.
С 1995 года был заместителем министра обороны Абхазии. В 2020 году был назначен министром обороны республики.
С 1995 года был заместителем министра обороны Абхазии. В 2020 году был назначен министром обороны республики.
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Я уверен, что под его руководством будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности вооруженных сил.
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Резо Зантария
Бывший генеральный директор "Черноморэнерго"
В 2020 году указом президента Аслана Бжания получил звание "Заслуженный энергетик Абхазии". Сейчас работает техническим директором "Сухум ГЭС".
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Раз у нас независимое государство, значит, мы должны построить независимую энергетику. Мы должны стремиться к своей юрисдикции, мы должны иметь бумагу, мы должны договориться, мы должны выстроить взаимоотношения. Путь независимости тяжелый и всегда долгий. А если быть временщиками, то всегда просто.