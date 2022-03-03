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Лавров о спецоперации России и санкционной войне Запада. Прямая трансляция
12 МАРТА пройдут Выборы в Народное Собрание Абхазии
Кандидатский максимум
Кто идет на выборы в Парламент
1
123 кандидата
Примут участие в выборах в Парламент Абхазии
2
3 человека
В среднем претендуют на одно депутатское место
3
35 человек
Всего будет избрано в Парламент
4
107 мужчин и
16 женщин
Среди кандидатов
5
25 лет
Самому молодому кандидату
6
75 лет
Самому старшему кандидату
Округ №1
Инар Гицба
36 лет
Исполнительный секретарь ОО "Всемирный абхазо-абазинский конгресс"
Рамаз Джопуа
37 лет
Временно не работает
Гунда Квициния
56 лет
Главный специалист управления по языковой политике Минпроса
Округ №2
Астамур Герхелия
35 лет
Заместитель гендиректора РУП "Абхазская Государственная топливная компания"
Дмитрий Халбад
41 год
Заместитель гендиректора ООО "Система"
Беслан Авидзба
38 лет
Временно не работает
Елена Жилинская
50 лет
Руководитель юридического отдела МУ Управа N1
Округ №3
Саид Дгебия
26 лет
Cтарший помощник Генпрокурора Абхазии
Хына Думава
25 лет
Винодел компании "Вина и воды Абхазии"
Нарсоу Салакая
39 лет
Депутат Собрания города Сухум
Беслан Торчуа
54 года
Аудитор Контрольной палаты Абхазии
Геннадий Ардзинба
44 года
В распоряжении отдела кадров МВД
Округ №4
Шамиль Адзынба
51 год
Президент футбольного клуба "Абазг"
Батал Айба
37 лет
Депутат Парламента
Аляс Асабуа
33 года
Посол по особым поручениям МИД Абхазии
Дмитрий Жиба
34 года
Координатор местных отделений и молодежной активности ВААК
Эрик Рштуни
35 лет
Член Общественной палаты Абхазии
Давид Чхеидзе
37 лет
Главный специалист отдела связи и почтовой отрасли Госкомсвязи
Округ №5
Лаша Ашуба
32 года
Депутат Парламента
Округ №6
Эраст Агумава
38 лет
Первый заместитель председателя Госстандарта Абхазии
Дмитрий Амичба
46 лет
Временно не работает
Алхас Асландзия
42 года
Временно не работает
Рауль Лолуа
46 лет
Депутат Парламента
Дмитрий Маршания
33 года
Временно не работает
Константин Тужба
68 лет
Президент Федерации шахмат Абхазии
Округ №7
Рашида Айба
46 лет
Зампредседателя Республиканского комитета профсоюзов образования, науки и учащихся
Алексей Арчелия
54 года
Временно не работает
Беслан Ачба
40 лет
Ведущий специалист сектора кредитных историй ОАО "Сбербанк Республики Абхазия"
Руслан Инапшба
52 года
Инспектор Государственного таможенного комитета Абхазии
Амиран Какалия
50 лет
Гендиректор предприятия "Центр инновации и развития сельского хозяйства"
Адгур Лагвилава
33 года
Председатель Сухумской избирательной комиссии по выборам в орган местного самоуправления
Темур Реквава
35 лет
Ведущий специалист аппарата председателя ОО "Всемирный абхазо-абазинский конгресс"
Лаша Зухба
53 года
Сопредседатель РОО "СВ и МА"
Беслан Карчава
43 года
Первый заместитель председателя Госкомспорта
Округ №8
Виталий Габния
53 года
Генеральный директор ООО "Юг-Промстрой"
Леон Губаз
31 год
Старший инспектор Государственного таможенного комитета Абхазии
Астамур Какалия
46 лет
Индивидуальный предприниматель
Анна Калягина
44 года
Директор туристического агентства "Ацетук тревел"
Наур Нармания
30 лет
Главный специалист управления образования Администрации Сухума
Ираклий Чачхалия
35 лет
Водитель РУП "Абхазвторресурсы"
Анетта Бганба
42 года
Старший преподаватель АГУ
Округ №9
Александр Басария
37 лет
Индивидуальный предприниматель
Кан Кварчия
47 лет
Временно не работает
Давид Пилия
72 года
Индивидуальный предприниматель
Саид Гезердава
39 лет
Юрист, главный эксперт Аппарата по правам человека в Абхазии
Шабат Джикирба
38 лет
Индивидуальный предприниматель
Округ №10
Даут Хутаба
39 лет
Преподаватель абхазского языка
Округ №11
Артур Анкваб
52 года
Преподаватель АГУ
Тимур Бейя
39 лет
Депутат Парламента
Евгений Конджария
66 лет
Временно не работает
Округ №12
Даут Агрба
43 года
Индивидуальный предприниматель
Самсон Демерджиба
36 лет
Общественный деятель
Ахра Абиджба
45 лет
Временно не работает
Астамур Аршба
33 года
Депутат Парламента
Округ №13
Алхас Барциц
38 лет
Замглавы Администрации Гагрского района
Реваз Бения
35 лет
Временно не работает
Изольда Хагба
43 года
Выпускающий редактор информационного портала ОО "Всемирный абхазо-абазинский конгресс"
Александр Цишба
52 года
Депутат Парламента
Округ №14
Галуст Трапизонян
63 года
Председатель Госстандарта Абхазии
Округ №15
Алмасхан Барциц
40 лет
Депутат Парламента
Бадрик Пилия
42 года
Депутат Собрания Гагрского района
Валерий Сичинава
42 года
Индивидуальный предприниматель
Иван Тарба
71 год
Заведующий кафедрой философии и культурологии АГУ
Округ №16
Астамур Джугелия
36 лет
Временно не работает
Беслан Халваш
51 год
Председатель Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию
Округ №17
Фарид Кобахия
29 лет
Сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа
Аслан Лакоба
42 года
Директор Гудаутского хлебозавода
Округ №18
Леонид Лакербая
75 лет
Временно не работает
Беслан Таркил
57 лет
Временно не работает
Округ №19
Астамыр Ахба
36 лет
Индивидуальный предприниматель
Алхас Хагба
38 лет
Депутат Парламента
Округ №20
Алиас Авидзба
36 лет
Артист "Абхазского Государственного молодежного театра"
Алиса Гулария
44 года
Генеральный директор ООО "Абхазинтур"
Руслан Ладария
56 лет
Временно не работает
Рустам Мархолия
39 лет
Начальник управления МВД Абхазии
Олег Отырба
34 года
Врач-нейрохирург
Нонна Смыр
56 лет
Адвокат
Округ №21
Мадина Бутба
46 лет
Начальник медицинской службы Сухумской инфекционной больницы
Ахра Пачулия
44 года
Заместитель директора РУП "Новоафонская пещера им. Г.Ш. Смыр"
Натали Смыр
53 года
Депутат Парламента
Округ №22
Фазлибей Авидза
65 лет
Временно не работает
Алмасхан Ардзинба
35 лет
Депутат Парламента
Ахра Смыр
37 лет
Управление государственной политики Администрации президента Абхазии
Округ №23
Левон Галустян
42 года
Депутат Парламента
Артур Ичмелян
38 лет
Сотрудник министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии
Округ №24
Ашот Миносян
47 лет
Депутат Парламента
Ашот Оксузян
55 лет
Временно не работает
Хачик Такмазян
63 года
Временно не работает
Округ №25
Инар Садзба
29 лет
Специалист IT сектора Абхазского государственного университета
Саид Харазия
48 лет
Вице-спикер Парламента
Округ №26
Илья Гуния
55 лет
Депутат Парламента
Адгур Харазия
63 года
Временно не работает
Елена Чачхалия
38 лет
Преподаватель начальных классов
Округ №27
Венори Бебия
46 лет
Депутат Парламента
Григорий Лацужба
42 года
Индивидуальный предприниматель
Округ №28
Демур Гогия
45 лет
Зампредседателя ОО "Ассоциация ореховодов Абхазии"
Тенгиз Какубава
41 год
Начальник управления экономики сельского хозяйства и прогнозирования Очамчырского района
Астумур Логуа
34 года
Депутат Парламента
Эрик Хашба
51 год
Индивидуальный предприниматель
Округ №29
Алмас Акаба
29 лет
Временно не работает
Астанда Джопуа
42 года
Сотрудник Министерства юстиции Абхазии
Астамур Тарба
45 лет
Депутат Парламента
Округ №30
Аслан Басария
41 год
Предприниматель
Вахтанги Голандзия
52 года
Гендиректор ООО "Абсолют"
Округ №31
Резо Зантария
56 лет
Советник по проектным работам ОАО "Русгидро"
Гарри Кокая
38 лет
Депутат Парламента
Округ №32
Батал Джопуа
35 лет
Директор спортивного комплекса "Жемчужина"
Эшсоу Какалия
46 лет
Временно не работает
Милана Цвижба
32 года
Начальник отдела приватизации и управления муниципальным имуществом Администрации Очамчырского района
Гунда Цвижба
55 лет
Временно не работает
Округ №33
Тайфун Ардзинба
51 год
Депутат Парламента
Аслан Кмузов
30 лет
Временно не работает
Беслан Эмурхба
34 года
Замглавы Администрации Галского района
Дамир Горзолия
33 года
Временно не работает
Округ №34
Герман Качарава
29 лет
Заместитель директора Ткуарчалской РЭС РУП "Черноморэнерго"
Абесалом Кварчия
67 лет
Индивидуальный предприниматель
Темур Ткебучава
44 года
Временно не работает
Ромео Черкезия
32 года
Начальник правового отдела Министерства социобеспечения и демографической политики
Округ №35
Беслан Аршба
51 год
Временно не работает
Лаша Сакания
35 лет
Председатель политической партии "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие"
Темур Шергелия
46 лет
Начальник Галского РО Службы государственной Безопасности
Анас Кишмария
34 года
Преподаватель АГУ
Сария Чамагуа
32 года
Временно не работает
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