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VII Созыв Парламента Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии прошли в два тура. Первый тур прошел 12 марта, второй - 26 марта.
Лаша Ашуба
32 года
Спикер
Фазлибей Авидзба
65 лет
Вице-спикер
Астамур Аршба
33 года
Вице-спикер
Ашот Миносян
47 лет
Вице-спикер
Инар Гицба
36 лет
Астамур Герхелия
35 лет
Нарсоу Салакая
39 лет
Эрик Рштуни
35 лет
Дмитрий Маршания
33 года
Рашида Айба
46 лет
Алхас Барциц
38 лет
Бадрик Пилия
42 года
Алиса Гулария
44 года
Ахра Пачулия
44 года
Демур Гогия
45 лет
Алмас Акаба
29 лет
Батал Джопуа
35 лет
Беслан Эмурхба
34 года
Герман Качарава
29 лет
Кан Кварчия
47 лет
Даут Хутаба
39 лет
Тимур Бейя
39 лет
Галуст Трапизонян
63 года
Беслан Халваш
51 год
Аслан Лакоба
42 года
Алхас Хагба
38 лет
Левон Галустян
42 года
Инар Садзба
28 лет
Адгур Харазия
63 года
Венори Бебия
46 лет
Вахтанги Голандзия
52 года
Резо Зантария
56 лет
Темур Шергелия
46 лет
В двух округах пройдет повторное голосование. 14 мая - в Гудаутском округе №18, 28 мая - в Маякском округе № 8
Парламентские комитеты
Комитет по государственно-правовой политике
Возглавляет
Даут Хутаба
Алмас Акаба
Рашида Айба
Астамур Аршба
Тимур Бейя
Алиса Гулария
Инар Гицба
Кан Кварчия
Дмитрий Маршания
Эрик Рштуни
Инар Садзба
Адгур Харазия
Беслан Халваш
Алхас Хагба
Беслан Эмурхба
Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам
Возглавляет
Беслан Халваш
Астамур Аршба
Алхас Барциц
Резо Зантария
Аслан Лакоба
Дмитрий Маршания
Бадрик Пилия
Алхас Хагба
Кан Кварчия
Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям
Возглавляет
Резо Зантария
Вахтанги Голандзия
Батал Джопуа
Герман Качарава
Ашот Миносян
Ахра Пачулия
Бадрик Пилия
Эрик Рштуни
Комитет по обороне и национальной безопасности
Возглавляет
Темур Шергелия
Фазлибей Авидзба
Астамур Герхелия
Адгур Харазия
Беслан Эмурхба
Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны
Возглавляет
Рашида Айба
Фазлибей Авидзба
Нарсоу Салакая
Галуст Трапизонян
Батал Джопуа
Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ
Возглавляет
Инар Садзба
Венори Бебия
Левон Галустян
Инар Гицба
Даут Хутаба
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту
Возглавляет
Венори Бебия
Демур Гогия
Герман Качарава
Нарсоу Салакая
Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками
Возглавляет
Алхас Барциц
Левон Галустян
Алиса Гулария
Ахра Пачулия
Галуст Трапизонян
Темур Шергелия
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии
Возглавляет
Тимур Бейя
Алмас Акаба
Демур Гогия
Вахтанги Голандзия
Астамур Герхелия
Аслан Лакоба
Ашот Миносян
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