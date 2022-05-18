Абхазия импортирует нефтепродукты из России. Республике отпускается топливо по экспортным ценам. И потому при ценообразовании бензина на заправках важны биржевые показатели. Но стоимость на бирже - не единственный фактор, который влияет на итоговую цену на топливо на заправках. Она складывается из себестоимости продукта, расходов на транспортировку, налогов, затрат на содержание автозаправок и прибыль, которую должны получить все в цепочке от поставщика до владельца АЗС.