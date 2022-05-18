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как устроен рынок нефтепродуктов Абхазии
Топливная арифметика
С 2018 по 2021 год цены на нефтепродукты в Абхазии были стабильны. Но в июле прошлого года ситуация стала меняться, и за последние 8 месяцев в республике три раза повышалась стоимость топлива. Если до июля 2021-го литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль, то сегодня цена выросла до 57 рублей.
41₽
43₽
53₽
57₽
Август 2021
Июнь 2018
Июль 2021
Март 2022
Как менялась цена на бензин
Абхазия импортирует нефтепродукты из России. Республике отпускается топливо по экспортным ценам. И потому при ценообразовании бензина на заправках важны биржевые показатели. Но стоимость на бирже - не единственный фактор, который влияет на итоговую цену на топливо на заправках. Она складывается из себестоимости продукта, расходов на транспортировку, налогов, затрат на содержание автозаправок и прибыль, которую должны получить все в цепочке от поставщика до владельца АЗС.
78%
биржевая стоимость и транспортировка
Из чего складывается стоимость нефтепродукта*
11%
НДС и други налоги
4%
прибыль продавцов в розницу
3%
прибыль продавцов оптом
2%
перевозка через границу
2%
расходы на АЗС
*Приблизительные показатели стоимости
На территории Абхазии действующую лицензию на оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами имеют 16 компаний. Из них 4 крупных оптовика. Контракты они заключают с нефтеперерабатывающими заводами России. По данным, которые предоставило Министерство экономики Абхазии на 11 марта, абхазские компании закупили топливо у 16 НПЗ.
71 900₽
ДТ
Средняя стоимость топлива в России*
Данные за март 2022
*Цена за 1 тонну
АИ-92
79 400₽
Логистика
При покупке нефтепродуктов в стоимость входит доставка до станции Веселое. Далее абхазские компании сами должны оплатить перевозку продукта на железнодорожном транспорте до Абхазии.
Транспортировка тонны топлива от станции Веселое до Сухума обходится в 400 рублей.
Топливо в Абхазии хранят на нефтебазах. Их на территории республики три. В среднем расходы на хранение в месяц составляют 600 рублей за тонну.
1
За счет поставщика
Доставка железнодорожным транспортом до станции Веселое
2
400₽ за тонну
Доставка от станции Веселое до нефтебазы в Абхазии
3
600₽ за тонну в месяц
Хранение на нефтебазах
4
250₽ за тонну
Транспортировка топлива на бензовозах до АЗС
Налоги
По межправительственному соглашению Абхазии и России, республика может ввозить беспошлинно до 79 тысяч тонн нефтепродуктов. Но есть другие налоги, которые необходимо оплатить.
При вывозе из России
  • Таможенный сбор за таможенное оформление экспорта
  • Таможенная пошлина (в случае, если объемы экспорта превышают квоту)
Акциз и НДС на территории РФ не уплачиваются
При ввозе в Абхазию
  • Таможенный сбор в размере 1% от таможенной стоимости продукта
  • Пошлина с объемов, превышающих квоту
  • Вознаграждение брокера - примерно 0,1 рубля за литр
  • Сертификация продукта - 0,1% от стоимости приобретения
При реализации в Абхазии
  • Налог на реализацию ГСМ - 5% от разницы между стоимостью приобретения и стоимостью их реализации
  • Налог на прибыль - 18% от прибыли предприятия
  • НДС - 10%
Реализация
1 марта правительство Абхазии утвердило порядок регулирования цен на некоторые виды нефтепродуктов и установило предельные торговые надбавки. До 1 мая зафиксирован предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6% до 14%, на ДТ от 2% до 5%.
54₽
оптовая
Цена за литр бензина
АИ-92
Данные на март 2022
57₽
62₽
65₽
розничная
оптовая
розничная
ДТ
Данные предоставлены Министерством экономики Абхазии
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