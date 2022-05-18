С 2018 по 2021 год цены на нефтепродукты в Абхазии были стабильны. Но в июле прошлого года ситуация стала меняться, и за последние 8 месяцев в республике три раза повышалась стоимость топлива. Если до июля 2021-го литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль, то сегодня цена выросла до 57 рублей.
41₽
43₽
53₽
57₽
Август 2021
Июнь 2018
Июль 2021
Март 2022
Как менялась цена на бензин
Абхазия импортирует нефтепродукты из России. Республике отпускается топливо по экспортным ценам. И потому при ценообразовании бензина на заправках важны биржевые показатели. Но стоимость на бирже - не единственный фактор, который влияет на итоговую цену на топливо на заправках. Она складывается из себестоимости продукта, расходов на транспортировку, налогов, затрат на содержание автозаправок и прибыль, которую должны получить все в цепочке от поставщика до владельца АЗС.
78%
биржевая стоимость и транспортировка
Из чего складывается стоимость нефтепродукта*
11%
НДС и други налоги
4%
прибыль продавцов в розницу
3%
прибыль продавцов оптом
2%
перевозка через границу
2%
расходы на АЗС
*Приблизительные показатели стоимости
На территории Абхазии действующую лицензию на оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами имеют 16 компаний. Из них 4 крупных оптовика. Контракты они заключают с нефтеперерабатывающими заводами России. По данным, которые предоставило Министерство экономики Абхазии на 11 марта, абхазские компании закупили топливо у 16 НПЗ.
71 900₽
ДТ
Средняя стоимость топлива в России*
Данные за март 2022
*Цена за 1 тонну
АИ-92
79 400₽
Логистика
При покупке нефтепродуктов в стоимость входит доставка до станции Веселое. Далее абхазские компании сами должны оплатить перевозку продукта на железнодорожном транспорте до Абхазии.
Транспортировка тонны топлива от станции Веселое до Сухума обходится в 400 рублей.
Топливо в Абхазии хранят на нефтебазах. Их на территории республики три. В среднем расходы на хранение в месяц составляют 600 рублей за тонну.
1
За счет поставщика
Доставка железнодорожным транспортом до станции Веселое
2
400₽ за тонну
Доставка от станции Веселое до нефтебазы в Абхазии
3
600₽ за тонну в месяц
Хранение на нефтебазах
4
250₽ за тонну
Транспортировка топлива на бензовозах до АЗС
Налоги
По межправительственному соглашению Абхазии и России, республика может ввозить беспошлинно до 79 тысяч тонн нефтепродуктов. Но есть другие налоги, которые необходимо оплатить.
При вывозе из России
Таможенный сбор за таможенное оформление экспорта
Таможенная пошлина (в случае, если объемы экспорта превышают квоту)
Акциз и НДС на территории РФ не уплачиваются
При ввозе в Абхазию
Таможенный сбор в размере 1% от таможенной стоимости продукта
Пошлина с объемов, превышающих квоту
Вознаграждение брокера - примерно 0,1 рубля за литр
Сертификация продукта - 0,1% от стоимости приобретения
При реализации в Абхазии
Налог на реализацию ГСМ - 5% от разницы между стоимостью приобретения и стоимостью их реализации
Налог на прибыль - 18% от прибыли предприятия
НДС - 10%
Реализация
1 марта правительство Абхазии утвердило порядок регулирования цен на некоторые виды нефтепродуктов и установило предельные торговые надбавки. До 1 мая зафиксирован предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6% до 14%, на ДТ от 2% до 5%.
54₽
оптовая
Цена за литр бензина
АИ-92
Данные на март 2022
57₽
62₽
65₽
розничная
оптовая
розничная
ДТ
Данные предоставлены Министерством экономики Абхазии