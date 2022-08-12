С 11 на 12 августа в разведку боем было брошено около 20 человек. Никто не погиб, но четверо были ранены. Одному из абхазских снайперов пуля попала прямо в лоб и там застряла. Стрелка отбросило на несколько метров в сторону, но он выжил.



Инук-оглы также вспомнил о случае, который произошел у Куабчарского моста, который грузинские военные заминировали. Под мостом лежало по пять ящиков с тротилом и противотанковыми минами. Провода, которые шли от них, срезали, но разминирование моста также усложняли осколки снарядов. Около 500 человек не могли преодолеть сооружение и продвинуться дальше.

