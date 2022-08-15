БОЙЦЫ ДОБРОЙ ВОЛИ

Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое – на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира
Владислав Ардзинба
Первый Президент Абхазии
14 августа 1992
Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию, началась борьба абхазского народа за свободу и независимость. Вместе с абхазами на фронтах и в тылу за победу боролись добровольцы из России, республик Северного Кавказа и других стран.
Клятва добровольца
Я, доброволец, по личному зову своего сердца, возмущенный непринятием своевременных мер местными правителями, народными фронтами, ВС России и ее Президентом, добровольно объединяюсь по пути в Абхазию с теми, кто хочет остановить агрессию Грузии против мирного населения, и в кругу своих единомышленников
торжественно клянусь: Если мне суждено будет остаться в живых, заботиться о семье близких погибших моих товарищей, всемерно им помогать, кто бы он ни был по происхождению - нарт, нохчо, казак, русский, украинец и т.д. Свои жизни мы готовы принести на алтарь, чтобы дать время всему миру увидеть всю низость грязных сделок наших гореправителей,
чтобы ценой наших жизней остановить будущий пожар по всей нашей стране. Клянусь защищать любого человека любой национальности в равной степени - абхаза, русского, казака, армянина, грека, грузина, мегрела, всех тех, кто сегодня с народом Абхазии отстаивает независимость малой Родины - Абхазии.
С этой минуты мы отказываемся от гражданства, предавших нас правителей и просим правительство Абхазии считать всех нас с 20 августа с 00 часов абхазами. Теперь защита Абхазии - наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь Абхазия - Родина, и на Кавказе нет не абхазов с этой минуты.
Газета "Нарт" №1, август 1992 года
3 сентября 1992
Подписано Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Документ вызвал много обсуждений, особое внимание Ардзинба уделил статье, касающейся добровольцев. Глава Абхазии заявил, что не может осуждать людей, которые приехали защищать его народ от геноцида.
Из стенограммы Московской встречи
Борис Ельцин
Второе. Безусловно, прежде всего — это расформирование, разоружение и вывод незаконно созданных вооруженных формирований, откуда бы они ни происходили, с территории Абхазии. Это второе. С России они есть. Мы сегодня с руководителями республик, краев и областей обсуждали. Есть, скрывать нечего. Не смогли мы удержать. К сожалению, сейчас только мы перевалы все закрыли и т. д. Не все, имеются еще какие-то утечки, но меры приняты. Вот эту часть. Мы со своей стороны беремся, мы сегодня тоже обсуждали, на территории северо-кавказских республик, краев и областей принять меры по разоружению таких формирований на территории Юга России, примыкающей к Кавказу, потому что они там тоже формируются. В том числе мы имеем в виду Чечню. Я не буду здесь раскрывать наши меры, которые мы продумали. …..
Владислав Ардзинба
Борис Николаевич, главная цель этого документа — это не столько вывести те войска, которые введены на территорию Абхазии, а расформировать тех добровольцев, которые пришли в Абхазию помогать им от геноцида. Вот что получается, и из текста это совершенно четко явствует.
…я запишу свое особое мнение, потому что я не могу с точки зрения ни нравственной, ни правовой осуждать людей, которые пришли в Абхазию жертвовать своей жизнью ради абхазского народа, ради всех народов Абхазии, поэтому такую формулу, тогда либо статью надо снять, либо я тогда просто, Вы позволите мне, я запишу свое особое мнение, подписав документ, по поводу статьи, я надеюсь это не нарушит…
Если там слово "осуждают" снять, было бы "органы власти управления республик, краев и областей Кавказа в составе Российской Федерации примут эффективные меры по пресечению, недопущению любых действий с их территорий, сходящимися с положением..." то есть просто снять момент осуждения.
Борис Ельцин
Все-таки демократы все, по крайней мере, многие здесь сидящие, считают себя таковыми, давайте мы согласимся. Главная наша ведь цель не репрессии…
Итоговый текст 11 статьи
Органы власти и управления республик, краев и областей Северного Кавказа в составе Российской Федерации примут эффективные меры по пресечению и недопущению любых действий с их территорий, расходящихся с положением настоящего соглашения. Они будут содействовать его выполнению и установлению мира в регионе. Они предпримут усилия по разъяснению положений настоящего соглашения среди населения.
Фото: Сергей Гунеев
Первыми на беду абхазов откликнулись добровольцы с Северного Кавказа. Перейдя через горные перевалы, адыги, кабардинцы, карачаевцы, осетины, чеченцы, черкесы создали свои отряды.
Добровольцы с Северного Кавказа
Чечня
С первых дней войны в Абхазии в Грозном шла запись добровольцев, записывались даже пожилые мужчины. 15 августа в Абхазию приехала первая группа чеченских добровольцев, около 250 человек. Среди них были мужчины из Кабардино-Балкарии и абхазы, которые приехали в Грозный за оружием.
Добровольцы из Чечнской Республики - члены отряда "Волчья стая". Фото: Томас Тхайцук
Кабардинскую группу из 30 человек возглавил Ибрагим Яганов. Ее направили на Гагрский оборонительный рубеж. Чеченский батальон был разделен по национальным взводам – адыгейский, чеченский, интернациональный. Добровольцы из Чечни воевали на Гумистинском, Гагрском, Восточном фронтах, принимали активное участие в Кочарской операции.
Кабардинская группа
Алхазур Сулейманов
Один из первых чеченцев, который приехал воевать в Абхазию. Перед войной он занимал должность замдиректора Грозненского телевидения. За заслуги перед Абхазией во время Отечественной войны Сулейманов был удостоен звания "Герой Абхазии".
Я поступил по-хитрому, пришел домой и спросил у матери: "Добровольцы едут в Абхазию. Правильно они делают?" Она ответила, что правильно. Я сел в машину, и мы выехали сюда.
Кабардино-Балкария
В состав добровольческого отряда из Чечни входила кабардинская группа, которую возглавлял Ибрагим Яганов. Группа участвовала в Мартовском и Июльском наступлениях, Очамчырской и Шромской операциях .
Кабардинские добровольцы и абхазские ополченцы. Пицунда, 1993 год. Фото предоставлено Асланбеком Мирзоевым
Группа "Кабарда" под руководством Гены Карданова принимала участие в освобождении Гагры. Бойцы группы принимали участие в 1-й Шромской операции, Январском и Мартовском наступлениях, а также воевали на Восточном фронте.
Командир Гена Карданов. Фото из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..."
На позициях горы Ахбюк была задействована группа Селима Варитлова и Муаеда Шорова.
Кабардинская группа с командиром Шоровым после взятия Ахбюка. Фото: Марина Барцыц
Валерий Берхамов
Валерий Берхамов из Баксана погиб 18 марта 1993 года после неудачного Мартовского наступления. Ему было всего 16 лет. Валерий участвовал в освобождении Гагры, 1-й Шромской операции. Доброволец посмертно награжден орденом Леона.
В боевых условиях этот мальчик раскрылся как взрослый, опытный, храбрый и бесстрашный воин, который воодушевлял товарищей по оружию. Он не дожил до совершеннолетия, вражеская пуля оборвала его молодую жизнь.
Леонид Лакербая
Экс-премьер-министр Абхазии
Южная и Северная Осетия
По данным кандидата исторических наук полковника Валико Пачулия, в Абхазии находились пять осетинских подразделений. Первой прибыла группа из 57 человек, ее командиром был Валерий Хубулов. Группа воевала на Гумистинском и Гагрском фронтах, но вскоре из-за волнений на родине бойцам пришлось вернуться.
Валерий Хубулов
Вторая группа из 120 человек тоже воевала на Гумистинском фронте, ее возглавлял Алан Джиоев. Третья группа была создана Львом Наниевым во Владикавказе. Отряд состоял из 31 бойца, сам Наниев погиб во время Мартовской наступательной операции. Самой многочисленной была группа Бибо Дзуцева, которая прибыла в Абхазию накануне Июльской операции – 150 человек. Группа разделилась на "владикавказскую" и "цхинвалскую" и воевала на Гумистинском направлении. В июле большая часть владикавказской группы вернулась домой. Пятое подразделение "Алан" сформировал Ираклий Хубулов. 22 бойца подчинялись ткуарчалскому полку.
Алан Джиоев
Алана Джиоева в Осетии прозвали "Парпат" - что означает шустрый, неусидчивый. Вместе с группой добровольцев из Южной Осетии он в 1992 году приехал в Абхазию.
Несмотря на то, что Алану было всего 27 лет, на родине он уже был известен как талантливый и бесстрашный воин. Он занимал должности заместителя министра обороны и командующего Национальной гвардией Южной Осетии. В 1992 году было неспокойно и в самой Южной Осетии, кому-то необходимо было остаться на страже безопасности границ, поэтому Джиоев принял решение забрать в Абхазию только тех, кто не был единственным кормильцем в семье.
Добровольцы под командованием Джиоева участвовали в освобождении Шромы, "Парпат" получил осколочные ранения - шедший перед ним абхаз подорвался на мине. Все члены группы Джиоева вернулись в Осетию живыми.
Он был уникальным человеком, дальновидным, хорошим стратегом, политиком, военным. Наверное, все эти качества у человека бывают от природы. Этому нельзя научиться, тем более все мы тогда были молодыми ребятами.
Владимир Келехсаев
Доброволец
Алан Джиоев погиб осенью 1993 года в родном Цхинвале от пули осетина. В 2021 году он был посмертно награжден главной воинской наградой Южной Осетии орденом Уацамонга, в честь него назван единственный проспект в Цхинвале.
Карачаево-Черкесия
Узнав о начале войны в Абхазии, активисты у Дома правительства организовали митинг. О необходимости оказать помощь братьям абхазам одним из первых заявил председатель Хабезского районного отделения "Адыгэ Хасэ" Мусса Дауров.
Мы не можем ограничиться только моральной поддержкой и гуманитарной помощью. Мы должны оказать помощь Абхазии в отражении агрессии. Я доброволец номер один, кто со мной желает ехать в Абхазию, давайте записываться - сказал он.
Мусса Дауров
Тут же на площади появились два стола, за одним записывали добровольцев, за другим собирали деньга на гуманитарную помощь. 25 августа Мусса Дауров с группой добровольцев черкесов, абазин, карачаевцев отправился в Абхазию через Главный Кавказский хребет.
Мухаммед Килба
Отправкой первых добровольцев из Карачаево-Черкесии занимался начальник республиканского военкомата Мухаммед Килба, затем он сам присоединился к ним.
Килба был командиром Гагрского оборонительного рубежа, заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром первой бригады Вооруженных сил Абхазии, командующим Гумистинским фронтом, заместителем министра обороны Республики Абхазия. Имеет звание "Герой Абхазии", полковник Вооруженных сил Республики Абхазия. С 2004 по 2005 год Килба был министром обороны Абхазии, с 2014 по 2020 годы занимал должность секретаря Совета безопасности республики.
Эта война была не просто за захват территории, а обозначала полное уничтожение народа и нации. Мы выжили в той сложнейшей ситуации. Наш народ заслуживает процветания, уюта и комфорта на своей земле.
Адыгея
15 августа на площади Ленина в Майкопе прошел митинг в поддержку народа Абхазии. Собравшиеся требовали оказать народу материальную помощь, тут же прозвучали первые заявления о готовности организации добровольческих групп. Это предложение поддержал президент Адыгеи Аслан Джаримов, который по телефону сообщил президенту Грузии Эдуарду Шеварнадзе: "Народ мой требует остановить войну".
Аслан Джаримов
15 августа был создан Комитет по оказанию помощи братской Абхазии, где регистрировались добровольцы. Адыгейская группа из 70 человек во главе с Адамом Хуаде отправилась в Грозный, чтобы приобрести оружие, и уже вместе с чеченскими добровольцами через Главный Кавказский хребет прибыли в Абхазию. Позже адыгов в Абхазии разделили на три группы для разведывательно-диверсионных мероприятий. Первая во главе с Адамом Хуаде была направлена на разведку в район Учхоза, группа Рамзана Сиюхова – на железную дорогу и группа Мурата Шовгенова – на Сухумский вокзал. Еще одна адыгская группа добровольцев под руководством Теучежа Казанокова приехала в Абхазию в мае 1993 года. Бойцы группы принимали участие в Сентябрьской операции.
Адам Хуаде
Выступая на митинге в Майкопе, Адам заявил, что в Абхазии идет "натуральный геноцид со стороны имперской Грузии".
Завтра будет поздно, надо ехать сейчас. Что мы скажем нашим потомкам, если они спросят: "Где были вы, адыги, когда уничтожали абхазов, как убыхов? Рожденный адыгской женщиной мужчина поедет со мной!"
С участием Адама Хуаде была разработана первая крупная диверсионная операция на Гумистинском фронте, в результате которой врагу был нанесен крупный ущерб – уничтожен штаб и казарма с личным составом противника. В результате операции, которая проходила с 25 на 26 августа 1992 года, в бою Адам Хуаде погиб, прикрывая отход группы. Посмертно он был удостоен звания "Герой Абхазии". В честь Адама Хуаде названа улица в Сухуме. Доброволец был похоронен в Абхазии, но спустя несколько лет его останки перевезли в родной аул Гатлукай. Главная улица и школа Гатлукая носят имя Адама Хуаде.
Добровольцы из абхазских диаспор
В Отечественной войне народа Абхазии весомый вклад внесли представители абхазских диаспор из Турции, Сирии, Иордании, которые приехали воевать за свободу и независимость исторической родины. После войны многие репатрианты приняли решение остаться в Абхазии.
Турция
Завещание добровольцев из Турции
Мы, нижеподписавшиеся добровольцы из Турции, в случае нашей гибели желаем быть похоронены в Абхазии… в братской могиле. Этот документ, подписанный нами, является действительным, и никакие обстоятельства не должны помешать нашему желанию быть похороненными в Абхазии.
17 сентября 1992 года
Группа абхазских добровольцев из Турции
Ефкан Циба
Первой жертвой среди абхазских репатриантов на войне стал Ефкан Циба, который приехал на родину из турецкого села Джгерда.
По иронии судьбы Ефкан родился 14 августа. Спустя 23 года в день своего рождения он услышал новость о начале войны на исторической родине. Он погиб во время Шромской операции, получив серьезное ранение. Циба похоронен в Турции. На его могиле надпись: "Бессмертны те, кто сложили головы за свободу".
Если я сейчас не поеду на защиту своей родины, мне что, ехать когда она будет освобождена? Лучше я умру смертью героя, чем останусь без родины.
Похороны первого погибшего добровольца из Турции, Героя Абхазии Ефкана Циба. Фото из архива семьи Авидзба
Квадзба приехал в Абхазию в 1992 году из турецкого города Инегель и воевал на Восточном фронте. Погиб в 1992 году во время операции по освобождению села Куачара. Квадзба удостоен ордена Леона. Похоронен в братской могиле в Гудауте.
Зиуар приехал в Абхазию еще в 1989 году, когда страну вновь охватили конфликты на этнической основе. Он познакомился с однофамильцами, женился и остался жить на родине.
Зиуар участвовал в операции по освобождению Гагры, получил серьезное ранение от пули снайпера у подножия горы Мамзыщха и скончался от полученных ранений в Гудаутском госпитале в день освобождения Гагры. После гибели Зиуара за освобождение Абхазии воевал его родной брат Заур. Он погиб после войны в результате несчастного случая. Оба брата похоронены в Абхазии. Зиуар Чичба награжден орденом Леона.
За свободу Абхазии свою жизнь отдали жители различных регионов бывшего СССР. Около ста бойцов добровольцев из России погибли на поле боя.
Александр Бордодым
Был поэтом, журналистом, одним из основателей Ордена куртуазных маньеристов.
Молодой человек из семьи художников в 1984 году поступил в Литературный институт, обучался в составе абхазской группы, изучал абхазскую поэзию, эпос, занимался переводами, а лето проводил с однокурсниками в Абхазии. В ночь на 15 августа, у себя в комнате в Москве, уже зная, что он отправится на войну, Бардодым написал первые военные строки.
Чувствую: скоро настанет последний день… Знать о будущем и былом опаснейшая из затей… Черный грач зачеркнет крылом Образ твоих детей. Коснется крылом твоего плеча… Лучше не ворожить! Пока твой ангел не заскучал, Можешь еще пожить. Можешь прорваться за грань – туда. Обратно не проскочить…
Через горные перевалы Александр попал в Гудауту, ему было всего 25 лет. Находясь в Абхазии, поэт не только воевал на фронте, он успевал слать материалы в различные редакции. Его голосом в эфире радио Би-би-си было рассказано о войне в Абхазии, его уже ставшее знаменитым фото с автоматом и ребенком на руках появилось в выпуске "Правды" в сентябре 1992 года. Поэт погиб в первый месяц войны при невыясненных обстоятельствах, он похоронен в Новом Афоне. Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба от 1994 года Александр Бардодым награжден орденом Леона посмертно.
Всю дорогу меня поражало его присутствие духа: он умудрялся на ходу ещё и рассказывать смешные истории! Однажды получил даже выговор: Сашка ведь не умел смеяться вполголоса, его заразительный смех был больше похож на гром среди бела дня. Командир полушутя пригрозил ему "увольнением из отряда": смех мог услышать противник за главным хребтом… Всё время я думал, откуда у этого московского парня такая выдержка. Конечно, в нашем отряде были ребята разных национальностей, но остальные-то все имели кавказские корни и не понаслышке знали, что такое горы!
Роин Агрба
Дух Нации
Дух нации должен быть хищен и мудр, Судьей беспощадным отрядам. Он коброю спрячет в зрачке перламутр. Он буйвол с недвижимым взглядом. В краю, где от крови багровы мечи, Не ищет трусливых решений, Он ястреб, считающий мирных мужчин В горячее время сражений. А счет его точен, как точен размах В движении неистребимом. Чем меньше мужчин, выбирающих страх. Тем выше полет ястребиный.
Казаки
В годы Отечественной войны народа Абхазии в боевых действиях принимали участие свыше 300 казаков из 12 казачьих войск России. Погибли более 60 казаков, восемь были удостоены звания "Герой Абхазии", пятеро из них посмертно, 17 казаков награждены орденом Леона. В августе 1992 года атаман Кубанской казачьей рады в обращении к президенту России Борису Ельцину заявил, что кубанское казачество "решительно встанет на защиту абхазского и славянского населения Абхазии". В ноябре 1992 года в Гудауте был создан казачий штаб.
Мы пришли в Абхазию, чтобы защищать ее честь, помочь ее многонациональному народу освободиться от грузинских оккупантов. Сюда мы пришли по зову сердца.
Василий Чернов
"Госсовет Грузии обсудил вопрос о появлении в Гудаутском районе нескольких десятков казаков, которые в торжественной обстановке заявили, что с оружием в руках будут защищать независимость Абхазии. По этому поводу сделано заявление, что это нарушение всех достигнутых с российским руководством договоренностей, и, если эта информация соответствует действительности, Госсовет сделает заявление на официальном уровне."
Газета "Северный Кавказ", август 1992 года
Владимир Юрченко
Приехал воевать в Абхазию из Новочеркасска. На фронте ему дали позывной "Кипиш". В годы войны Владимир был серьезно ранен, но, несмотря на это, принимал участие в освобождении Сухума.
После войны Юрченко остался жить в Абхазии, ушел из жизни в 2022 году. Перед смертью ветеран завещал передать в Музей Боевой Славы его награды, шашку, кинжал и нагайку.
Помощь издалека
Польша
Из газетных сводок о борьбе абхазов за независимость узнал молодой доброволец из Польши Януш Анджей Годава.
Януш Анджей Годава
Прибыл в Абхазию в сентябре 1992 года, влился в абхазское ополчение и стал стрелком роты "Аиааира" Гумистинского фронта.
Януш участвовал в Январской и Мартовской операциях и в освобождении Сухума. Януш Годава и доброволец из Кабардино-Балкарии Арсен Эфендиев были первыми, кто поднялись на крышу здания Совета министров и водрузили абхазский флаг.
29 сентября 1993 года у села Мерхеул Януша Годава нашли убитым за рулем обстрелянной машины. Доброволец посмертно награжден орденом Леона.
Женский батальон Абхазии
За независимость Апсны воевать приехали не только мужчины. В 1992 году в Абхазии был создан женский батальон. Его возглавляла доброволец из Чечни Роза Абдурахманова.
Бесстрашная горянка всегда была там, где особенно опасно и трудно. Десятки раненых бойцов вынесла она из-под огня. Храбрости, отваге, героизму этой молодой женщины можно только позавидовать.
Газета "Бзыбь". 13 октября 1992 год
Доброволец воевала на передовой в Гагрском районе. Машина, на которой она перевозила раненых, не раз подвергалась снайперским и вертолетным обстрелам. Роза была в числе тех, кто водрузил флаг Абхазии на границе с Россией.
Моя цель – научить женщин защищаться. …девушка должна уметь оказывать сопротивление, а, если надо – идти в бой.
Безучастными к судьбе Абхазии не смогли остаться подруги Ааишагюль Ашуба, Зелиха Ажиба, Елиф и Фиген Ашьхаруа. Они приехали на фронт в ноябре 1992 года. На родину девушки приехали в тайне от родителей, Елиф было всего 19 лет, ее сестре – 20. Подруги помогали медперсоналу с ранеными в Гудаутском госпитале.
В 1992 году девушка должна была ехать на чемпионат России по дзюдо, к которому долго готовилась, но медалям она предпочла любовь, и в октябре того же года приняла предложение руки и сердца от возлюбленного Омара, который к тому времени уже воевал в Абхазии.
Молодые сыграли свадьбу в Пицунде, в пансионате "Литфонд". Там же девушка получила начальную боевую подготовку, научилась стрелять. Вместе с мужем в составе разведгруппы Татьяна прошла всю войну. Она принимала участие в освобождении села Ахалшени, в боях у Цугуровки, Апианды, Шромы.
Я вышла замуж, и мое место было рядом с мужем. Так я и лазила по горам всю войну вместе с ним. Задумываясь, я понимаю, как это было тяжело, но на тот момент мне так не казалось.
После войны супруги остались жить в Абхазии. Омар скончался спустя одиннадцать лет.
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали
более 2 000 добровольцев
299
Погибли
51
Удостоен звания "Герой Абхазии"
247
Награждены орденом "Леона"
623
Получили медали "За отвагу"
Дорогие братья!
В дни тяжких испытаний, выпавших на долю народа Абхазии в результате военной агрессии Республики Грузия, вы встали на защиту десятилетиями попиравшегося колониальной политикой права народа на свободное существование. Ваша решительная поддержка вселила в нас уверенность и убедила в том, что мы не одиноки.
Именно наше единство стало главным оружие в борьбе против геноцида. Мир, наконец, узнал подлинную суть политики, проводившейся в Абхазии правящими кругами Грузии на протяжении десятилетий.
Владислав Ардзинба
Первый Президент Абхазии
Источники: "Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992-1993). Документы и материалы", В.М. Пачулия "Грузино-абхазская война 1992-1993", Лили Хагба "Их души тают над горами…", Владимир Зантария "Слово о первом президенте", материалы из Sputnik Абхазия, информация из открытых источников.