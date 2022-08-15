БОЙЦЫ ДОБРОЙ ВОЛИ

Борис Ельцин

Второе. Безусловно, прежде всего — это расформирование, разоружение и вывод незаконно созданных вооруженных формирований, откуда бы они ни происходили, с территории Абхазии. Это второе. С России они есть. Мы сегодня с руководителями республик, краев и областей обсуждали. Есть, скрывать нечего. Не смогли мы удержать. К сожалению, сейчас только мы перевалы все закрыли и т. д. Не все, имеются еще какие-то утечки, но меры приняты. Вот эту часть. Мы со своей стороны беремся, мы сегодня тоже обсуждали, на территории северо-кавказских республик, краев и областей принять меры по разоружению таких формирований на территории Юга России, примыкающей к Кавказу, потому что они там тоже формируются. В том числе мы имеем в виду Чечню. Я не буду здесь раскрывать наши меры, которые мы продумали.

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