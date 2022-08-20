Сокровище Лыхненского храма

Далеко не все прихожане Лыхненского храма знают, что в этом небольшом соборе перед их взором предстают настоящие произведения мирового искусства.
В Лыхненском храме Успения Пресвятой Богородицы сохранились фрески, которым как минимум 700 лет. Эти росписи на полвека старше работ Феофана Грека и на сто с лишним лет – фресок Андрея Рублева.
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В самом начале XIV столетия, вероятно, в 1310-х, неизвестный мастер, смело отступив от современных ему догм и проявив "самостоятельность художественной мысли", написал Ветхозаветную Троицу на стенах уже тогда древнего, построенного тремя столетиями раньше храма. Лыхненской Троице более 700 лет. Но как безвестна и одинока она в мире искусства.
Наталья Милованова, историк, археолог
Справка
Лыхненский храм Успения Пресвятой Богородицы – средневековая православная церковь в селе Лыхны Гудаутского района. Построен в X-XI веках. Это нестандартный крестово-купольный храм. Произведение мирового искусства – фрески – появились здесь в начале XIV века. Стены храма были также украшены различными грузинскими и греческими надписями. Хотя в храме есть и более ранняя живопись и надписи на греческом и грузинском. Так одна из них сообщала о появлении в 1066 году в небе Абхазии кометы.
Как писал историк, профессор Алексей Башкиров, Лыхненский храм - шедевр по количеству и качеству сохранившихся в нем фресок. Роспись в храме изначально покрывала поверхность всех стен, сводов и столбов. Однако до наших дней дошли только отдельные фрагменты. И тем не менее на территории Абхазии это – единственная сохранившаяся в таком объеме фресковая живопись. Лишь незначительными фрагментами фрески этого периода встречаются в Бедийском и Моквском соборах.
На фресках Лыхненского храма особое место занимает образ девы Марии, поскольку сама церковь была связана с ее именем. В конхе апсиды роспись сохранилась лишь в очень незначительных фрагментах. Представление о ней мы можем иметь благодаря описаниям фотографии 1930-х годов, где фрагментарно различаются и богоматерь с младенцем, и два ангела. Фигура богоматери, восседающей на троне, значительно превосходит все остальные фигуры фресок. Она как бы доминирует над всем и являет собой божественное величие. Чтобы подчеркнуть значимость композиции, в конхе она отделена широкими орнаментальными полосами от остального рисунка.
Апсида - выступ здания, полукруглый или прямоугольный, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом.
Фрески Лыхненского храма уникальны. Считается, что они выполнены талантливыми мастерами византийской школы того периода. Специалисты, изучавшие Лыхненский храм, видят здесь руку трех мастеров. Имена их неизвестны. Есть мнение, что как минимум один из художников был местным. На это указывают определенные черты фресок.
Уникальны композиции "Евхаристия", "Троица", "Жертвоприношение Исаака". По словам Натальи Миловановой, некоторые нюансы лыхненских шедевров необычны для фресковых изображений этих сюжетов, хотя в христианской церковной живописи существуют определенные каноны, которым художники следовали и тогда, и сейчас.
К примеру "Евхаристия", или причащение апостолов. Согласно Евангелию Иоанна, Евхаристия проходила за сутки до наступления Пасхи четырнадцатого дня. При изображении этого сюжета, художники придерживались определенных правил. Апостолы стояли в ряд, часто по шесть человек с каждой стороны от Христа. Одни изображали фигуру Иуды, другие – нет. Причащение с одной стороны проводится вином, с другой – хлебом. Лыхненская "Евхаристия" расположена выше алтаря, в среднем ярусе апсиды. На ее левой части рядом с Христом изображена фигура человека. Такого, как отмечает историк Милованова, нигде в мире не встречается. Это особенность лыхненской росписи.
Евхаристия была совершена на Тайной Вечере Иисусом. Он взял хлеб и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя".
Особенности исполнения можно наблюдать и в изображении сюжета "Жертвоприношение Исаака". По Евангелию, Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву. Исаак и Авраам восходят на указанное Богом место. Обычно в произведениях художников византийской школы Исаак сам несет дрова в гору. А на фреске в Лыхненском храме дрова несет слуга. Так появляется фигура третьего человека. Это отступление от оригинала текста.
По мнению Натальи Миловановой, эти уникальные черты указывают на то, что один из художников был местным, он слишком смело интерпретировал библейские сюжеты. А мастера традиционной византийской школы не отступали от канонов.
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Мастера-художники византийской школы ездили по всей Европе и Кавказу и расписывали все церкви. Византийские художники не отступали от канонов, от правил. В нашем случае мы видим явные и очень смелые отступления от канона, то есть это был совершенно нетрадиционный художник, который, скорее всего, обучался у византийских мастеров, но сохранил оригинальное мышление, ментальность. У него был свой взгляд на многие вещи, и он этот взгляд не боялся воплощать, не боялся его показывать. Это говорит о том, что этот человек был не такой, как все художники. Почему не такой? Первое что приходит в голову - что он получил иное воспитание и вырос в иной среде, нежели другие мастера.
Наталья Милованова, историк, археолог
Сегодня большая часть фресок Лыхненского храма уже утеряны. Еще в середине ХХ века профессор Алексей Башкиров писал, что по сравнению с 1910 годом в Лыхненском храме погибло около 30 % фресок, особенно пострадала роспись купола с его неоценимым орнаментом. Уже некоторые сюжеты практически неузнаваемы.
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Мы теряем эту живопись, и это самое страшное. Лыхненская живопись для нашей страны – великая ценность на самом деле. И она у нас заброшена, не ухожена. Реставрация – огромные деньги, и она на сегодня нереальна. Консервация и сохранение – возможны. Крыша, которой накрыли храм, конечно, спасает. Но это не выход. Нужно более серьезно подходить к консервации живописи.