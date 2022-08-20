Сокровище Лыхненского храма

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Мастера-художники византийской школы ездили по всей Европе и Кавказу и расписывали все церкви. Византийские художники не отступали от канонов, от правил. В нашем случае мы видим явные и очень смелые отступления от канона, то есть это был совершенно нетрадиционный художник, который, скорее всего, обучался у византийских мастеров, но сохранил оригинальное мышление, ментальность. У него был свой взгляд на многие вещи, и он этот взгляд не боялся воплощать, не боялся его показывать. Это говорит о том, что этот человек был не такой, как все художники. Почему не такой? Первое что приходит в голову - что он получил иное воспитание и вырос в иной среде, нежели другие мастера.

Наталья Милованова, историк, археолог