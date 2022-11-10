В конце X века царь Леон III возвел знаменитый собор Успения Божией Матери в селе Моква. Один из выдающихся памятников архитектуры всего Кавказа стоит на возвышении у места слияния рек Моква и Дуаб.
Это единственный крестово-купольный пятинефный храм Абхазии (вытянутое помещение, которое ограничено с одной или обеих продольных сторон рядом колонн или столбов – прим.).
На рубеже XI-XII веков собор был расписан греческими мастерами.
Патриарх иерусалимский Досифей II, посетивший в 1659 году Мокву, нашел надпись, согласно которой росписи были сделаны "во время Алексея Комнина и Давида, великого Царя Абхазского".
Патриарх иерусалимский Досифей II
В XVII веке, когда турки захватили Абхазию и стали насаждать ислам, храм опустел и был разграблен. В конце столетия епископство перестало существовать.
В Моквском соборе похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, многие абхазские военачальники.
В 1920 году храм вновь подвергся разграблению. Было похищено и вывезено за границу принадлежавшее Моквской Архиепископской кафедре ценное Евангелие, написанное на 328 листах и украшенное уникальными миниатюрами и орнаментом, выполненными моквским иноком Ефремом при архиепископе Данииле в 1300 году. В 80-х годах XX века моквское Евангелие было возвращено в СССР.
В 1968 году широко отмечалось тысячелетие Моквского собора. К этой дате была проведена частичная реставрация в храме. На сегодняшний день службы в храме проходят редко, однако он всегда открыт для посетителей.
Необходимость реставрации
Крыша Моквского собора прохудилась и для того, чтобы осадки не разрушали объект, ее необходимо заменить. Кроме того храм нуждается в новых окнах. Для проведения реконструкции был организован благотворительный концерт, который состоялся в Моквском соборе 6 ноября 2022 года.
В нем приняли участие хор Сретенского монастыря и Абхазская государственная капелла. Вместе они исполнили абхазскую "Песнь о ранении". Всего на концерте было исполнено более 20 произведений. Это были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Все вырученные деньги будут направлены на реконструкцию храма.
В лонгриде использованы фотографии Sputnik и из соцсетей Людмилы Вороновой