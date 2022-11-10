В нем приняли участие хор Сретенского монастыря и Абхазская государственная капелла. Вместе они исполнили абхазскую "Песнь о ранении". Всего на концерте было исполнено более 20 произведений. Это были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Все вырученные деньги будут направлены на реконструкцию храма.

