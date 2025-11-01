От Царь-бомбы до первого ядерного взрыва в мире: ядерные испытания в разных странах

© Getty Images / PhotoQuest

Ряд манекенов, расположенных в 7000 футах от эпицентра взрыва во время одного из ядерных испытаний, проведённых в рамках операции "Teapot" на испытательном полигоне в Неваде между февралем и маем 1955 года. Эти манекены, хотя некоторые и были повалены, не сгорели.