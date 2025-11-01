Абхазия
От Царь-бомбы до первого ядерного взрыва в мире: ядерные испытания в разных странах
11:36 01.11.2025 (обновлено: 12:07 02.11.2025)
Подписаться
Первые шаги человечества в ядерной эре и крупнейшие испытания XX века. Запечатленные исторические события, мощность взрывов и последствия для мира и природы в наглядной подборке.
© Getty Images / Fotosearch

Изображение с подписью "0,025 секунды" первого ядерного испытания под кодовым названием "Тринити", проведённого Лос-Аламосской национальной лабораторией в Аламогордо, штат Нью-Мексико, около 1945 года.

Изображение с подписью &quot;0,025 секунды&quot; первого ядерного испытания под кодовым названием &quot;Тринити&quot;, проведённого Лос-Аламосской национальной лабораторией в Аламогордо, штат Нью-Мексико, около 1945 года. - Sputnik Абхазия
1/12
© Getty Images / Fotosearch

Изображение с подписью "0,025 секунды" первого ядерного испытания под кодовым названием "Тринити", проведённого Лос-Аламосской национальной лабораторией в Аламогордо, штат Нью-Мексико, около 1945 года.

© AP Photo

Двое солдат наблюдают атомный гриб во время испытания ядерной бомбы в Неваде, 1952 год. Рассекреченные документы Пентагона показывают, что подобные учения проводились для снижения страха солдат перед радиацией и проверки их реакции на взрывы.

Двое солдат наблюдают атомный гриб во время испытания ядерной бомбы в Неваде, 1952 год. Рассекреченные документы Пентагона показывают, что подобные учения проводились для снижения страха солдат перед радиацией и проверки их реакции на взрывы. - Sputnik Абхазия
2/12
© AP Photo

Двое солдат наблюдают атомный гриб во время испытания ядерной бомбы в Неваде, 1952 год. Рассекреченные документы Пентагона показывают, что подобные учения проводились для снижения страха солдат перед радиацией и проверки их реакции на взрывы.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Грибовидное облако после взрыва французской атомной бомбы над атоллом Муруроа, также известным как Аопуни. 1971 год. С 1966 по 1996 год здесь располагался французский полигон, где было проведено 193 испытания ядерных бомб — сначала атмосферных, затем подземных.

Грибовидное облако после взрыва французской атомной бомбы над атоллом Муруроа, также известным как Аопуни. 1971 год. С 1966 по 1996 год здесь располагался французский полигон, где было проведено 193 испытания ядерных бомб — сначала атмосферных, затем подземных. - Sputnik Абхазия
3/12
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Грибовидное облако после взрыва французской атомной бомбы над атоллом Муруроа, также известным как Аопуни. 1971 год. С 1966 по 1996 год здесь располагался французский полигон, где было проведено 193 испытания ядерных бомб — сначала атмосферных, затем подземных.

© AP Photo Government of India Press Information Bureau

Премьер-министр Индии Индира Ганди посещает испытательный полигон Покхран в штате Раджастхан, Индия, 12 декабря 1974 года. Здесь 18 мая 1974 года было проведено первое ядерное испытание Индии под кодовым названием "Улыбающийся Будда".

Премьер-министр Индии Индира Ганди посещает испытательный полигон Покхран в штате Раджастхан, Индия, 12 декабря 1974 года. Здесь 18 мая 1974 года было проведено первое ядерное испытание Индии под кодовым названием &quot;Улыбающийся Будда&quot;. - Sputnik Абхазия
4/12
© AP Photo Government of India Press Information Bureau

Премьер-министр Индии Индира Ганди посещает испытательный полигон Покхран в штате Раджастхан, Индия, 12 декабря 1974 года. Здесь 18 мая 1974 года было проведено первое ядерное испытание Индии под кодовым названием "Улыбающийся Будда".

© Video frameИспытание самого мощного в мире термоядерного устройства — "Царь-бомбы", состоялось 30 октября 1961 года на Новой Земле
Испытание самого мощного в мире термоядерного устройства — Царь-бомбы - Sputnik Абхазия
5/12
© Video frame
Испытание самого мощного в мире термоядерного устройства — "Царь-бомбы", состоялось 30 октября 1961 года на Новой Земле
© Getty Images / PhotoQuest

Ряд манекенов, расположенных в 7000 футах от эпицентра взрыва во время одного из ядерных испытаний, проведённых в рамках операции "Teapot" на испытательном полигоне в Неваде между февралем и маем 1955 года. Эти манекены, хотя некоторые и были повалены, не сгорели.

Ряд манекенов, расположенных в 7000 футах от эпицентра взрыва во время одного из ядерных испытаний, проведённых в рамках операции &quot;Teapot&quot; на испытательном полигоне в Неваде между февралем и маем 1955 года. Эти манекены, хотя некоторые и были повалены, не сгорели. - Sputnik Абхазия
6/12
© Getty Images / PhotoQuest

Ряд манекенов, расположенных в 7000 футах от эпицентра взрыва во время одного из ядерных испытаний, проведённых в рамках операции "Teapot" на испытательном полигоне в Неваде между февралем и маем 1955 года. Эти манекены, хотя некоторые и были повалены, не сгорели.

© Getty Images / Bettmann

Несколько кадров с третьего ядерного испытания Китая, проведённого 9 мая 1966 года. Японская телекомпания TBS (Tokyo Broadcasting System) транслировала три китайских ядерных испытания, состоявшиеся между 16 октября 1964 года и 9 мая 1966 года.

Несколько кадров с третьего ядерного испытания Китая, проведённого 9 мая 1966 года. Японская телекомпания TBS (Tokyo Broadcasting System) транслировала три китайских ядерных испытания, состоявшиеся между 16 октября 1964 года и 9 мая 1966 года. - Sputnik Абхазия
7/12
© Getty Images / Bettmann

Несколько кадров с третьего ядерного испытания Китая, проведённого 9 мая 1966 года. Японская телекомпания TBS (Tokyo Broadcasting System) транслировала три китайских ядерных испытания, состоявшиеся между 16 октября 1964 года и 9 мая 1966 года.

© AP Photo

Лагуна Муруроа, Французская Полинезия, после подземного ядерного взрыва 5 сентября 1995 года. Эпицентр отмечен чёрной точкой, воды вокруг побелели. Испытание началось несмотря на международные протесты и положило начало серии из восьми взрывов.

Лагуна Муруроа, Французская Полинезия, после подземного ядерного взрыва 5 сентября 1995 года. Эпицентр отмечен чёрной точкой, воды вокруг побелели. Испытание началось несмотря на международные протесты и положило начало серии из восьми взрывов. - Sputnik Абхазия
8/12
© AP Photo

Лагуна Муруроа, Французская Полинезия, после подземного ядерного взрыва 5 сентября 1995 года. Эпицентр отмечен чёрной точкой, воды вокруг побелели. Испытание началось несмотря на международные протесты и положило начало серии из восьми взрывов.

© AP Photo U.S. Atomic Energy Commission

Миссис Жаклин Бак с сыном наблюдают из гостиной в Лас-Вегасе за грибовидным облаком ядерного взрыва 8 мая 1953 года на полигоне в Неваде, в 75 милях от дома. Вспышка показала, что взрыв был одним из крупнейших весенней серии испытаний. (Фото: Комиссия по атомной энергии США через AP)

Миссис Жаклин Бак с сыном наблюдают из гостиной в Лас-Вегасе за грибовидным облаком ядерного взрыва 8 мая 1953 года на полигоне в Неваде, в 75 милях от дома. Вспышка показала, что взрыв был одним из крупнейших весенней серии испытаний. (Фото: Комиссия по атомной энергии США через AP) - Sputnik Абхазия
9/12
© AP Photo U.S. Atomic Energy Commission

Миссис Жаклин Бак с сыном наблюдают из гостиной в Лас-Вегасе за грибовидным облаком ядерного взрыва 8 мая 1953 года на полигоне в Неваде, в 75 милях от дома. Вспышка показала, что взрыв был одним из крупнейших весенней серии испытаний. (Фото: Комиссия по атомной энергии США через AP)

© Getty Images / Corbis

Ядерный взрыв в пустыне Невада.

Ядерный взрыв в пустыне Невада. - Sputnik Абхазия
10/12
© Getty Images / Corbis

Ядерный взрыв в пустыне Невада.

© Sputnik / Andrew SolomonovОзеро на месте первого наземного ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне.
Озеро на месте первого наземного ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Andrew Solomonov
Озеро на месте первого наземного ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне.
© AP Photo

Облако пыли поднимается после испытания британской ядерной бомбы 14 сентября 1952 года в Маралинге, Австралия.

Облако пыли поднимается после испытания британской ядерной бомбы 14 сентября 1952 года в Маралинге, Австралия. - Sputnik Абхазия
12/12
© AP Photo

Облако пыли поднимается после испытания британской ядерной бомбы 14 сентября 1952 года в Маралинге, Австралия.

