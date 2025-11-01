От Царь-бомбы до первого ядерного взрыва в мире: ядерные испытания в разных странах

Изображение с подписью "0,025 секунды" первого ядерного испытания под кодовым названием "Тринити", проведённого Лос-Аламосской национальной лабораторией в Аламогордо, штат Нью-Мексико, около 1945 года.
Двое солдат наблюдают атомный гриб во время испытания ядерной бомбы в Неваде, 1952 год. Рассекреченные документы Пентагона показывают, что подобные учения проводились для снижения страха солдат перед радиацией и проверки их реакции на взрывы.
Грибовидное облако после взрыва французской атомной бомбы над атоллом Муруроа, также известным как Аопуни. 1971 год. С 1966 по 1996 год здесь располагался французский полигон, где было проведено 193 испытания ядерных бомб — сначала атмосферных, затем подземных.
Премьер-министр Индии Индира Ганди посещает испытательный полигон Покхран в штате Раджастхан, Индия, 12 декабря 1974 года. Здесь 18 мая 1974 года было проведено первое ядерное испытание Индии под кодовым названием "Улыбающийся Будда".
Ряд манекенов, расположенных в 7000 футах от эпицентра взрыва во время одного из ядерных испытаний, проведённых в рамках операции "Teapot" на испытательном полигоне в Неваде между февралем и маем 1955 года. Эти манекены, хотя некоторые и были повалены, не сгорели.
Несколько кадров с третьего ядерного испытания Китая, проведённого 9 мая 1966 года. Японская телекомпания TBS (Tokyo Broadcasting System) транслировала три китайских ядерных испытания, состоявшиеся между 16 октября 1964 года и 9 мая 1966 года.
Лагуна Муруроа, Французская Полинезия, после подземного ядерного взрыва 5 сентября 1995 года. Эпицентр отмечен чёрной точкой, воды вокруг побелели. Испытание началось несмотря на международные протесты и положило начало серии из восьми взрывов.
Миссис Жаклин Бак с сыном наблюдают из гостиной в Лас-Вегасе за грибовидным облаком ядерного взрыва 8 мая 1953 года на полигоне в Неваде, в 75 милях от дома. Вспышка показала, что взрыв был одним из крупнейших весенней серии испытаний. (Фото: Комиссия по атомной энергии США через AP)
Ядерный взрыв в пустыне Невада.
Облако пыли поднимается после испытания британской ядерной бомбы 14 сентября 1952 года в Маралинге, Австралия.
