В Абхазии завершились занятия на российской военной базе

На российской военной базе в Абхазии в течение года проведено более 100 тактических учений.

СУХУМ,13 окт — Sputnik. На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии завершились контрольные занятия по итогам 2015 учебного года, в которых проверялись около двух тысяч военнослужащих по более 20 видам боевой подготовки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для организации сдачи контрольных занятий были задействованы четыре общевойсковых полигона – Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Республике Абхазия и полигон Молькино в Краснодарском крае, на котором проводились стрельбы штатным 125-мм артиллерийским выстрелом из танка Т-90А.

На полигоне Цабал мотострелки выполнили стрельбы из 14,5-мм автоматической пушки, установленной на современном бронетранспортере БТР-82А, а артиллеристы провели контрольные стрельбы из 122-мм гаубиц Д-30 и 122-мм минометов 2Б-11 «Сани» по различным целям.

Проверка практической слаженности подразделений осуществлялась в ходе проведения ротных тактико-строевых занятий днем и ночью как по оборонительной, так и наступательной тематике с привлечением подразделений специальных родов войск.

За 2015 учебный год в российской военной базе в Абхазии было проведено более 100 тактических учений и свыше одной тысячи учебно-боевых стрельб.