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Гудаута

Ладария: в Гудауте нет средств на завершение строительства музея

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гудаутский район не обладает средствами для завершения строительства Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар, сказал корреспонденту Sputnik глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария.

"Строительство производило руководство страны, а именно Министерство культуры. Для завершения строительных работ необходимо еще 80 миллионов рублей. К сожалению, это непосильная сумма для нас", — сообщил он.

Ладария отметил, что для продолжения строительных работ администрация района не должна подписывать каких-либо разрешительных документов, как ранее утверждала главный хранитель музея Гугуца Джикирба.

"Прежний глава администрации Гудауты Валерий Малия в 2013 году подписал акт выбора земельного участка", — сказал глава администрации.

Ремонт в гудаутском музее
© Sputnik Бадрак Авидзба
Джикирба: уникальные экспонаты Гудаутского музея могут быть утрачены

По словам Ладария, руководство района обращалось за помощью к президенту страны, на что получили заверение в поддержке.

"Президент недавно был в музее, осмотрел залы. Однако из-за сложной экономической обстановки в стране для решения проблемы необходимо некоторое время", — отметил Ладария.

Глава района сообщил, что  до полного восстановления музея президент обещал отремонтировать часть здания, где будут временно храниться экспонаты. 

Ранее главный хранитель музея Гугуца Джикирба сообщила, что из-за остановки строительных работ экспонаты музея хранятся в ненадлежащих условиях, из-за чего многие из них начали портиться. 

Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 27 октября 2015 года отметит свое двадцатилетие.

В музее собрано более тысячи экспонатов: фотографии погибших участников войны 1992-1993 годов,  археологические находки, найденные на территории Гудаутского района, этнографические материалы XIX-XX веков. Один из ценных экземпляров — ружье (дерево, слоновая кость) начала XIX века было приобретено для музея Первым президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба. С 2001 года фонды музея ежегодно пополняются находками российско-абхазской Гудаутской археологической экспедиции под руководством Александра Скакова.

Теги:
финансы, музеи, строительство, министерство культуры абхазии, Администрация Гудаутского района, гугуца джикирба, Руслан Ладария, гудаута, Абхазия



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